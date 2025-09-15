Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 16 y miércoles 17 de septiembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 16 y miércoles 17 de septiembre de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—

Martes 16 de septiembre de 2025

—

Santa Fe

La Alameda

De la Carrera 10 a la Carrera 14, entre la Calle 19 a la Calle 26

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

San Pablo Jericó

De la Carrera 116 a la Carrera 128, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Usme

Santa Librada, La Aurora, Barranquillita

De la Avenida Carrera 14 73B Bis A Sur a la Avenida Carrera 14 Sur, entre la Calle 73B Bis A Sur a la Calle 70B Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Soacha

Arizona, Casa bonita, Compartir, Conviva, Conviva I, Conviva II, Ducales, El Cedro de Santa Ana, El Salitre, El Vivero Santa Ana, El Vivero, La Laguna, Lagos de Malibu, Laguna Tierra Blanca, Los Ducales, Los Ducales I, Los Ducales II, Los Girasoles, Némesis, Nuevo Compartir, Quintas de Santa Ana II, San Carlos, San Fernando, San Ignacio, San Nicolas, Santa Ana, Santa Ana Central, Santa Ana I Sector, Torres de Ducales, Tusandala, Valles de Santa Ana, Vegas de Santa Ana, Villa Carola, Villa Flor, Villa Juliana, Villa Sofia, Villa Sofia I, Villa Sofia II, Villa Sonia, Zona Industrial Santa Ana

De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa

De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Diagonal 115

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usme

Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, La Requilina Rural, Olarte

De la Calle 137 Sur a la Calle 137 D Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 2 Este.

10:00 a.m.

8 horas

Mantenimiento Correctivo

—

Miércoles 17 de septiembre de 2025

—

Puente Aranda

Estación Central, Los Ejidos, Cundinamarca

De la Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 13 a la Calle 23

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Usme

Tibaque, Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque Rural, Tihuaque, Las Violetas, Los Arrayanes, Violetas Rural, Juan José Rondón I, Los Soches, Tocaimita Sur

De la Carrera 12F Este a la Carrera 25 Este, entre la Calle 92 Sur a la Calle 74C Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Club Los Lagartos, Niza Suba

De la Carrera 72 a La Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Municipios de Gachancipá y Tocancipá

11:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento Correctivo

Municipio de Cajicá

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.