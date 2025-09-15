Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 15 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 15 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2306 – La 5ta 8 – Tarde 4845 – La 5ta 2
Culona
Día 7581 – Noche
Astro Sol
7991 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
0101 – La 5ta 6
Paisita
Día 3960 – La 5ta 7 – Noche
Chontico
Día 1467 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 0697 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 3451 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 124 – Noche
Play Four
Día 8334 – Noche
Samán
Día 8148
Caribeña
Día 7094 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 3249 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 2656 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 2375 – La 5ta 2 – Tarde 6865 – La 5ta 5