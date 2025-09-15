Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 15 de septiembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 15 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 2306 – La 5ta 8 – Tarde 4845 – La 5ta 2

Culona

Día 7581 – Noche

Astro Sol

7991 – Signo Sagitario

Pijao de Oro

0101 – La 5ta 6

Paisita

Día 3960 – La 5ta 7 – Noche

Chontico

Día 1467 – La 5ta 0 – Noche

Cafeterito

Tarde 0697 – La 5ta 7 – Noche

Sinuano

Día 3451 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 124 – Noche

Play Four

Día 8334 – Noche

Samán

Día 8148

Caribeña

Día 7094 – La 5ta 5 – Noche

Motilón

Tarde 3249 – La 5ta 8 – Noche

Fantástica

Día 2656 – La 5ta 0 – Noche

Antioqueñita

Día 2375 – La 5ta 2 – Tarde 6865 – La 5ta 5