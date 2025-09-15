Cortes de luz este martes 16 de septiembre de 2025 en Bogotá, Cajicá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 16 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cajicá y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Mochuelo Alto Rural. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 117 sur a calle 119 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Autopista Medellín. De la carrera 75 a carrera 77 entre calle 80 a calle 82 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Cooperativa de Suboficiales. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la carrera 37 a carrera 42 entre calle 7 a calle 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Marruecos. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 sur a calle 49 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Villa Mayor. De la calle 37 sur a calle 40 sur entre carrera 34 a carrera 36 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 33 a calle 39 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 1:30 a. m.

Barrio Samper. De la carrera 6 a carrera 15 entre calle 29 a calle 34 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 1:30 a. m.

Barrio San Martin. De la carrera 4 a carrera 8 entre calle 30 a calle 33 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 1:30 a. m.

Barrio Bosque Izquierdo. De la carrera 4 este a carrera 6 este entre calle 25 a calle 27 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio San Diego. De la carrera 5 a carrera 8 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio San Martín. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 28 a calle 31 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Localidad de Suba

Barrio Guaymaral. Vereda La Balsa – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Suba Urbano. De la calle 144 a calle 146 entre carrera 84 a carrera 86 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Teusaquillo. De la calle 34 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 1:30 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Cecilia Puente Norte. De la carrera 1 a carrera 10 entre calle 161 a calle 164 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usme

Barrio La Requilina. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 116 sur a calle 118 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Cajicá, Cundinamarca

De la carrera 4 a carrera 7 entre calle 1 sur a calle 3 sur. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 16 a calle 18, carrera 18 a carrera 20 entre calle 2 a calle 5. Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Vereda Barandillas. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.