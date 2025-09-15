140 emprendimientos de Hecho en Bogotá llegan a ferias y festivales durante este septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

‘Hecho en Bogotá’ durante el mes de septiembre de 2025 llega a la Feria del Hogar, el Festival Cordillera y Festival Jazz al Parque 2025, además de ferias propias y alianzas con centros comerciales con 140 emprendedores locales visibilizar y comercializar sus productos. ¡Conoce detalles, asiste y apoya lo local!

El mes inicia con la Feria del Hogar en Corferias, del 4 al 21 de septiembre, donde 80 emprendimientos de ‘Hecho en Bogotá’ estarán presentes en el Pabellón 8, piso 2. La participación se dividirá en dos grupos: el primero, con 40 emprendedores del 4 al 12 de septiembre, y otros 40 del 13 al 21 de septiembre. Los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta que incluye decoración para el hogar, moda, joyería, bisutería, accesorios para mascotas y alimentos empacados.

“Septiembre llega con una agenda muy especial para nuestros emprendedores. Estaremos presentes en ferias y festivales de gran impacto en la ciudad, además de abrir nuevas vitrinas en espacios comerciales estratégicos. Invitamos a la ciudadanía a conocer, apoyar y disfrutar de lo mejor del talento local, que con su creatividad y esfuerzo fortalece la economía bogotana”, señaló Juliana Toral, subdirectora de Intermediación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Del 6 al 7 de septiembre, ‘Hecho en Bogotá’ participará en el Festival Jazz al Parque, en el Parque El Country, con 10 emprendimientos que harán parte de la Zona de Arte y Emprendimiento del Idartes. Ese mismo fin de semana, el público podrá disfrutar del talento de 20 emprendimientos de Hecho en Bogotá en la Plazoleta Pablo VI.

La programación continúa los días 13 y 14 de septiembre, con la presencia de 20 negocios locales de ‘Hecho en Bogotá’ de moda, bisutería, alimento empacado y mucho más, en el Mercadito Latino del Festival Cordillera, en el Parque Simón Bolívar, una de las vitrinas culturales más importantes del país.

Finalmente, del 22 de septiembre al 5 de octubre, 15 emprendimientos de moda, editorial y papelería, y productos para el hogar harán parte de la alianza con el Centro Comercial MallPlaza, acercando la creatividad local a los visitantes de este espacio.

Además, ‘Hecho en Bogotá’ sigue presente, durante todo el año, en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Paraíso Sello Local, donde actualmente participan 5 emprendimientos de café, chocolates, artículos para bebés, cuidado personal y papelería creativa. Este espacio se ha convertido en una oportunidad constante de visibilidad y comercialización para los negocios locales, siendo punto de encuentro con nuevos públicos a nivel nacional e internacional.

Con esta programación, ‘Hecho en Bogotá’ reafirma su papel como plataforma estratégica para el crecimiento de los negocios locales, conectándolos con nuevos mercados y audiencias, y consolidando la ciudad como un epicentro de emprendimiento y creatividad.