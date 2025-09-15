Hidroeléctricas Paraíso y La Guaca se modernizan para garantizar la confiabilidad energética en Bogotá

Fotos: Enel Colombia.

Con una inversión que supera los siete millones de euros, durante agosto, Enel Colombia realizó mantenimientos de alta relevancia en las hidroeléctricas Paraíso y Guaca, de la cadena del Río Bogotá, ubicadas en el municipio de El Colegio de Cundinamarca, con el objetivo de optimizar y modernizar estas centrales y continuar garantizando su contribución al sistema eléctrico nacional. En conjunto estas plantas tienen una capacidad instalada de 600 MW y representan alrededor del 3 % de la demanda energética anual del país, destacando su rol crucial para la confiabilidad de la región oriental, incluyendo Bogotá.

La ejecución de estas labores requirió equipos y trabajo especializado en las hidroeléctricas El Paraíso, La Guaca y en el embalse El Muña, y la coordinación de alrededor de 600 personas, de las cuales más de 35% son de la zona de influencia, incluyendo municipios como El Colegio, San Antonio del Tequendama, Sibaté y Soacha en Cundinamarca.

“Como una de las empresas generadoras más importantes del país, Enel Colombia reitera su compromiso con el sistema eléctrico. Por eso, este año le apostamos a la actualización y mejora de estas dos hidroeléctricas de gran relevancia para la región oriental, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, a través de una inversión robusta para la realización de trabajos mayores de mantenimiento, que se realizan en promedio cada 15 años, y que hoy en día, con la creciente demanda energética, se hacían necesarios” indicó Juan Carlos Grosso, Subgerente de Operación Mantenimiento de Enel Colombia y Centroamérica.

Durante un mes, y de manera coordinada, las centrales tuvieron una parada total en su operación, lo cual no generó afectaciones para el sistema eléctrico colombiano, pues con el previo conocimiento de estos trabajos, este se preparó para atender la demanda energética, a través del parque generador existente.

En el marco de estas labores de mantenimiento de alta relevancia, que se realizaron por primera vez en estas dos centrales, se destacaron las siguientes acciones y frentes de trabajo: En la Central El Paraíso y en coordinación con Enlaza filial del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), se cambió la subestación GIS, equipo que permite la conexión de las unidades de generación con el Sistema Interconectado Nacional, convirtiéndose en la más moderna del país.

“El centro de Colombia afronta dificultades para atender la creciente demanda de energía, por los inconvenientes en la ejecución de los proyectos de transmisión eléctrica para avanzar al ritmo esperado, debido a la oposición de unos pocos actores en algunos territorios. Por eso era clave modernizar este activo y contribuir de esa manera a la confiabilidad del sistema”, expresó como este hito Fredy Zuleta, gerente General de Enlaza.

Además, en esta planta Enel realizó mantenimientos de válvulas esféricas, piezas cuya función es permitir o impedir el flujo del agua para la generación y realizó revisiones generales a todo el sistema de control de olores que emana el Río Bogotá durante el proceso, que incluye, tanque de aquietamiento, sistema de extracción, biofiltro, y ecofiltro, con el fin de mantener su eficiencia. En cuanto a la hidroeléctrica La Guaca, también se hizomantenimiento de las válvulas esféricas; cambio de seccionadores, que son los equipos que permiten sincronizar la unidad con el Sistema Interconectado Nacional; y reemplazo del bobinado del rotor, encargado de producir el campo magnético que induce el voltaje para la generación.

“Desde Enel Colombia hemos tomado todas las medidas requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura de las centrales, la seguridad de las comunidades alrededor de las hidroeléctricas y de las personas que trabajaron en estos mantenimientos”, concluyó Grosso.

En túneles y tubería (Conducción) se realizó inspección interna y externa, y limpieza y pintura de un tramo de la tubería de carga hacia la central La Guaca. Finalmente, en El Muña se realizaron trabajos en la “Torre Granada”, estructura sumergida que, a través de rejas, evita la entrada de sedimentos al proceso de generación.