Bogotá lanza MegaRuta: apuesta de servicios para más de 6.000 vendedores informales

El Instituto para la Economía Social (IPES) lanza una estrategia con un gran despliegue en la ciudad: la MegaRuta de Servicios. Esta iniciativa llevará a la institución y a sus aliados de los sectores público y privado directamente a seis (6) localidades de la ciudad en donde se presenta mayor presencia de ventas informales. El objetivo es acercar la oferta de servicios, asesorías y trámites a vendedores y sus familias, facilitando su acceso a oportunidades y beneficios.

La primera parada será este lunes 8 de septiembre en el Recinto Ferial del 20 de Julio, localidad de San Cristóbal, y durante siete días consecutivos concentrará al IPES, y a entidades aliadas, en una iniciativa para atender a la población beneficiaria. Posteriormente, cada lunes el IPES llegará a una nueva localidad, completando seis semanas de presencia institucional en territorio.

“Con la MegaRuta llevamos los servicios de la ciudad al corazón de las comunidades. Queremos llegar al territorio ofreciendo rutas reales hacia la formalización, generando oportunidades y dignificando el trabajo de quienes ejercen la venta informal en Bogotá”, afirmó Wilfredo Grajales, director del IPES.

Este lunes, la inauguración de la MegaRuta de Servicios en la localidad de San Cristóbal, contará con la presencia del Alcalde Local de San Cristóbal, Carlos Hernando Macías, y el director del IPES, quienes darán inicio a esta gran estrategia social y económica.

Un despliegue con impacto real

Durante toda la semana, el IPES y las entidades aliadas tendrán presencia institucional permanente para garantizar a los vendedores informales atención integral, simplificando trámites y acercando información y oportunidades. Se espera la atención de más de 1.000 personas por semana, quienes accederán a programas de formación para el trabajo, alternativas comerciales, créditos, rutas de empleabilidad y opciones que buscan facilitar la transición hacia la formalización.

Desde el IPES se cree en una Bogotá que se construye desde sus calles y con su gente. La MegaRuta es una apuesta por el trabajo en territorio, la escucha activa y la generación de alternativas reales para quienes viven del día a día.

Sumario detallado

? MegaRuta de Servicios: Una estrategia que lleva toda la oferta institucional de la entidad directamente a las localidades de Bogotá.

? Alianzas estratégicas. La MegaRuta contará con el acompañamiento de IDIPRON, Subred Sur, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de la Mujer, Alcaldías Locales, Policía Nacional, además de aliados privados como Nequi y fondos de crédito y ahorro.

? Seis localidades, siete días en cada una. Estarán presentes de lunes a domingo, con atención de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. entre semana, y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. los fines de semana.

? Oferta integral. Actualización de datos, información sobre alternativas comerciales, plazas de mercado, programas de formación y empleabilidad, City Emprende, ferias, cartera y más. Todo de manera gratuita.

? Un espacio de sensibilización y convivencia. Además de trámites, se realizarán talleres, jornadas de socialización de protocolos de aprovechamiento económico del espacio público, actividades pedagógicas y asistencias técnicas para emprendedores.

? Más de 1.000 personas atendidas semanalmente. Se estima la atención de más de 1.000 vendedores informales por semana en cada localidad.

? Cronograma de la Ruta de Servicios:

– Del 08 al 14 de septiembre – San Cristóbal – Recinto Ferial 20 de Julio

– Del 15 al 21 de septiembre – Candelaria – Plaza Distrital La Concordia

– Del 22 al 28 de septiembre – Santa Fe – Las Nieves

– Del 29 de septiembre al 05 de octubre – Chapinero – Plazoleta de Lourdes

– Del 06 al 12 de octubre – Kennedy – Plaza de las Américas

– Del 13 al 19 de octubre – Chapinero – Por definir

Esta estrategia llevará oportunidades, fortalecerá la economía social y avanzará hacia una ciudad con espacios donde el trabajo digno y la inclusión sean una realidad para todas y todos.