Petro recaba sobre la Nueva EPS: «Se gastaron las reservas técnicas en Cheetos, y otras cosas; ahora quieren que el pueblo pague la deuda ¡mamola!»

–El presidente Gustavo Petro volvió a trinar sobre la crisis de la Nueva EPS, al responder a nuevos cuestionamientos que le hizo el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, quien lo emplazó a decirle al país cuándo van a cubrir las inversiones necesarias para respaldar las reservas técnicas, sólo de la Nueva EPS, correspondientes a los pasivos por 11,9 billones de anticipos no legalizados y facturas ‘por procesar’ por 12,8 billones, todos de 2023 a 2025 o sea de su gobierno.

Al respecto, el primer mandatario afirma en su cuenta en X que si las reservas técnicas, que fueron gastadas por las EPS, son pagadas por el estado, ¿para qué EPS?

Y le dice a Ruiz Gómez: «No contento con dejar que se gastaran las reservas técnicas irregularmente, en Cheetos, y otras cosas, ahora quiere que el pueblo pague la deuda ¡mamola!.

Por otro lado, el jefe del Estado hizo este otro pronunciamiento:

Se eliminan las barreras para el acceso a la salud, pero en la primera cita se vuelven a poner, y si hay tratamiento adecuado, entonces queda como un deber a pagar en la cuenta de la EPS, porque el dueño se gastó la plata que le giró el gobierno para el tratamiento del paciente,… https://t.co/GIx0cYLpdJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 14, 2025

En trino aparte, el presidente Gustavo Petro insistió en que la intervención de la Nueva EPS no fue un capricho del Gobierno, sino «un acto de justicia: poner fin a los abusos, recuperar la confianza y garantizar que la salud deje de ser un negocio privado y vuelva a ser un derecho de todos y todas. La verdad salió a la luz».

A su turno, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo afirma que este Gobierno aumentó los recursos de la salud de $63,4 a $83,3 billones. «Mientras tanto, la Nueva EPS ocultaba facturas y desviaba dinero. Hoy esos recursos están bajo control del Gobierno».

El Departamento Nacional de Planeación también terció en la polémica. Advierte que la Nueva EPS no es del Estado.

«El 51% pertenece a cajas privadas y solo el 49% a la Nación. En cualquier empresa, quien tiene el 50% + 1 de las acciones manda».

Por eso, puntualiza, «el Estado interviene: para frenar el abuso de quienes escondieron la deuda y garantizar que la salud vuelva a servir al pueblo, no a los dueños».

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, hace énfasis en que en 2023 la Nueva EPS escondió 5 billones de pesos en deudas. «El Gobierno del Cambio descubrió 12 millones de facturas que intentaron ocultar para no responderle a hospitales, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud», añadió.

En su alocución del pasado viernes, el presidente Gustavo Petro explicó que si se liquidan las EPS, existe el riesgo de que hospitales y clínicas no reciban el pago de las deudas pendientes.

“Si ustedes ven que un hospital dice que cierra sus servicios, no es por este Gobierno, es porque esas EPS ya no tienen el dinero”, aseguró el mandatario.

"4,4 billones! ¿Cómo el señor Aristizábal y el señor Fernando Ruiz no se dieron cuenta? ¿Sus funcionarios los engañaron? ¿No le dijeron a Iván Duque? O sí le dijeron, y buscaron una manera de resolverlo, a través de decretos… Cuántas personas pudiendo ser tratadas no fueron… pic.twitter.com/FUBvCmzGo1 — Gener Usuga (@gener_usuga) September 13, 2025

A propósito del tema, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a los exdirectivos de Nueva EPS José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta, por el presunto ocultamiento de facturas y la desviación de $70,500 millones de deuda con las IPS, denunciados por el jefe del Estado.

El organismo acusador radicó el respectivo escrito de acusación en contra esos exejecutivos de la EPS, quienes, entre otras cosas, supuestamente decidieron no procesar la totalidad de la facturación que estaba siendo radicada por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS tenía alguna relación contractual.

Concretamente, la Fiscalía afirma que “entre 2019 a 2023 se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas que había sido expedidas por las diferentes IPS» y al respecto imputo los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación, a José Fernando Cardona, como presidente de Nueva EPS entre 2009 y principios de 2024.