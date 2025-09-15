    • Nacional

    Vía al Llano: Se inició movilidad por la variante del kl 18+000

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Este lunes en la mañana se inició la movilidad en el K18+000 con la evacuación de vehículos represados en el sector de abasticos en sentido Villavicencio- Bogotá. El Control al tráfico vehicular regional en los siguientes puntos: k0+000 El Uval sentido Bogotá – Villavicencio y k82+700 sector Buenavista sentido Villavicencio – Bogotá.

    La gobernadora del Meta informó:

    En efecto, Coviandina informó que finalizadas las actividades de pavimentación, señalización vertical y horizontal y realizadas las pruebas y análisis del Plan de Manejo de Tráfico, se dio inicio al tráfico de manera gradual y paulatina por la vía antigua en una longitud de 680 metros y que ha sido rehabilitado para el paso alterno de vehículos de hasta 52 toneladas de peso bruto, con un ancho máximo de 4 metros y una longitud máxima de 21 metros para cargas extradimensionadas.

    Conviandina recomienda como vías alternas:

    -La Transversal del Sisga: Paso de vehículos con peso máximo hasta 16 toneladas.

    -La Transversal del Cusiana: Paso de vehículos con peso máximo hasta 28 toneladas.

    De acuerdo con lo aprobado este domingo por parte de Ministerio de Transporte, Ani, Interventoría, autoridad de tránsito, entre otras, la implementación del PMT se realizará en diferentes fases así:

    Fase O:

    1- Evacuación de vehículos represados en el sector de Abasticos sentido Villavicencio — Bogotá.
    2- Evacuación de los vehículos represados en el sector EI Uval en sentido Bogotá — Villavicencio.
    3- Circulación de vehículos represados en el Anillo Vial de Villavicencio y los demás que se
    encuentren entre el k25+OOO y el k86+000.

    Nota: Durante esta fase se permitirá la circulación de los vehículos de la región incluidos los de transporte público que aparezcan en los listados entregados por las Alcaldías (movilidad local).

    Fase 1:
    Una vez finalizada la fase 0 que podría tardarse entre 1 y 2 días, se permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales.

    Fase 2.

    Esta incluye la totalidad de los vehículos y estará supeditada a que se determinen los tiempos de viaje máximos por sentido. Se hará de manera progresiva, uno o dos días después de la fase 1 dependiendo del comportamiento de la operación.


    La coordinación del PMT estará a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte, las Secretarías de Movilidad y Tránsito de Villavicencio y Bogotá, la Ani y Coviandina respectivamente.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte