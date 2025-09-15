Vía al Llano: Se inició movilidad por la variante del kl 18+000

–Este lunes en la mañana se inició la movilidad en el K18+000 con la evacuación de vehículos represados en el sector de abasticos en sentido Villavicencio- Bogotá. El Control al tráfico vehicular regional en los siguientes puntos: k0+000 El Uval sentido Bogotá – Villavicencio y k82+700 sector Buenavista sentido Villavicencio – Bogotá.

La gobernadora del Meta informó:

Inicia a esta hora la movilidad por la variante del K18+000 de la Vía a la Orinoquía, la cual se habilitará de manera gradual y paulatina, en ambos sentidos y de forma alterna, en tres fases. Insistimos al Gobierno Nacional y a la Concesión que esta solución debe ser temporal, y… https://t.co/Em4hjrgNMf — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) September 15, 2025

En efecto, Coviandina informó que finalizadas las actividades de pavimentación, señalización vertical y horizontal y realizadas las pruebas y análisis del Plan de Manejo de Tráfico, se dio inicio al tráfico de manera gradual y paulatina por la vía antigua en una longitud de 680 metros y que ha sido rehabilitado para el paso alterno de vehículos de hasta 52 toneladas de peso bruto, con un ancho máximo de 4 metros y una longitud máxima de 21 metros para cargas extradimensionadas.

? En el corredor Bogotá-Villavicencio, avanzan las obras en el By-pass: se realizan actividades como la fundida de bordillos, compactación de la zona de fallo, adecuación de empalmes y aplicación de imprimante. pic.twitter.com/EEpVXcT6Yq — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) September 13, 2025

?? ¡Buenas noticias!

Se habilita la movilidad en el K18+000, sector Abasticos, sentido Villavicencio ? Bogotá.

? Iniciamos la evacuación de los vehículos represados.

Siga las indicaciones en la vía. pic.twitter.com/8ZhsHPkijv — MinTransporte (@MinTransporteCo) September 15, 2025

?? #VíaAlLlano | Iniciamos el Plan de apertura de la variante por la vía antigua, mientras recuperamos la movilidad del corredor Bogotá–Villavicencio. Arranca la Fase 0 con paso gradual en 680 m, priorizando la seguridad de los usuarios. pic.twitter.com/1uVVgPxJR5 — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) September 15, 2025

Conviandina recomienda como vías alternas:

-La Transversal del Sisga: Paso de vehículos con peso máximo hasta 16 toneladas.

-La Transversal del Cusiana: Paso de vehículos con peso máximo hasta 28 toneladas.

De acuerdo con lo aprobado este domingo por parte de Ministerio de Transporte, Ani, Interventoría, autoridad de tránsito, entre otras, la implementación del PMT se realizará en diferentes fases así:

Fase O:

1- Evacuación de vehículos represados en el sector de Abasticos sentido Villavicencio — Bogotá.

2- Evacuación de los vehículos represados en el sector EI Uval en sentido Bogotá — Villavicencio.

3- Circulación de vehículos represados en el Anillo Vial de Villavicencio y los demás que se

encuentren entre el k25+OOO y el k86+000.

Nota: Durante esta fase se permitirá la circulación de los vehículos de la región incluidos los de transporte público que aparezcan en los listados entregados por las Alcaldías (movilidad local).

Fase 1:

Una vez finalizada la fase 0 que podría tardarse entre 1 y 2 días, se permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales.

Fase 2.

Esta incluye la totalidad de los vehículos y estará supeditada a que se determinen los tiempos de viaje máximos por sentido. Se hará de manera progresiva, uno o dos días después de la fase 1 dependiendo del comportamiento de la operación.

?? Lo que sigue: Fase 1 (1–2 días): paso a transporte público y carga pesada de ambas capitales. Fase 2: habilitación para todo tipo de vehículos con tiempos por sentido (1–2 días tras Fase 1). Peso Máx. permitido hasta 52 toneladas. pic.twitter.com/QDijhP4oqB — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) September 15, 2025



La coordinación del PMT estará a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte, las Secretarías de Movilidad y Tránsito de Villavicencio y Bogotá, la Ani y Coviandina respectivamente.