Bogotá brilla en el Mundial de Patinaje con cinco medallas en la segunda jornada

Foto: IDRD

En una jornada brillante para el patinaje colombiano, los atletas del Equipo?Bogotá fueron protagonistas en el Campeonato Mundial de Patinaje de Carreras que se celebra en Beidaihe, China. La delegación de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa aportó cinco preseas al medallero nacional: dos de oro, dos de plata y una de bronce, consolidando su papel como potencia en esta disciplina.

Los oros llegaron en los 10.000 metros eliminación, donde Manuela Rodríguez se coronó campeona mundial en la categoría juvenil damas, mientras que Gabriela Rueda hizo lo propio en la categoría mayores. En la misma prueba, Mariana Imitola obtuvo la medalla de plata en juvenil damas, y Juan Felipe Pinilla logró el bronce en juvenil varones, completando un podio con marcado sello bogotano.

La otra medalla de plata fue para John Edwar Tascón, quien se destacó en los 500 metros, confirmando el alto nivel técnico y competitivo de los patinadores bogotanos. Con estas actuaciones, Bogotá reafirma su liderazgo en el patinaje mundial y el compromiso de sus deportistas con el alto rendimiento. ¡Felicitaciones a nuestros campeones, orgullo bogotano!