Judicatura alerta sobre la circulación de correos electrónicos falsos con virus informático que buscan engañar a la ciudadanía

–El Consejo Superior de la Judicatura lanzó una alerta a los usuarios de la administración de justicia, servidores judiciales y ciudadanía en general, sobre una campaña fraudulenta de correos electrónicos que suplantan la identidad de la Rama Judicial.

Señala que esta modalidad de phishing (ciberataque en el que los delincuentes suplantan la identidad de una entidad confiable), busca engañar a los destinatarios para que descarguen archivos o accedan a enlaces maliciosos, con el fin de instalar un virus informático tipo troyano, conocido como ‘DCRat’, en sus equipos.

Este troyano permite a los ciberdelincuentes tomar control del dispositivo de manera remota, y robar información personal, contraseñas y otros datos sensibles.

Los correos se presentan como supuestas citaciones judiciales o notificaciones oficiales, utilizan un lenguaje técnico o jurídico y, en algunos casos, simulan provenir de direcciones institucionales, aunque realmente provienen de dominios falsos.

Recomendaciones para evitar ser víctima:

-Verifique siempre la dirección del remitente. Algunos dominios oficiales de la Rama Judicial son: @consejodeestado.gov.co, @cendoj.ramajudicial.gov.co, @notificacionesrj.gov.co y @deaj.ramajudicial.gov.co

-Sospeche de direcciones como @notificaciones-legal.online o @ramajudicial.co, que no pertenecen a la rama.

-No descargue archivos adjuntos comprimidos (.ZIP o .RAR), ni habilite macros en documentos Word si no ha solicitado esa información.

-Desconfíe de errores ortográficos o redacción incoherente. Las comunicaciones oficiales mantienen un lenguaje claro y profesional.

-Evite hacer clic en enlaces sin antes verificar su dirección real. Para cerciorarse, puede ubicar el cursor sobre el enlace y, sin dar clic, comprobar si coincide con una fuente confiable.

-Mantenga su antivirus actualizado y utilice herramientas de seguridad confiables.

Para consultar la validez del remitente, puede usar el Directorio de cuentas de correos electrónicos de la Rama Judicial, disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-correo-electronico

Así mismo, si desea verificar si tiene procesos judiciales activos o si el número del proceso mencionado es legítimo, puede hacerlo a través de la Consulta de Procesos Nacional Unificada: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida

¿Recibió un correo sospechoso?

En caso de recibir un mensaje sospechoso, no lo abra ni descargue archivos. Por favor repórtelo en:

info@cendoj.ramajudicial.gov.co

seguridaddeinformacion@deaj.ramajudicial.gov.co

mesasadeayuda@deaj.ramajudicial.gov.co