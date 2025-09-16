Robert Redford, leyenda de Hollywood, falleció a los 89 años

–El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años de edad, en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times.

Redford murió mientras dormía y no se ha informado de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citada por el diario.

Director Sydney Pollack and the crew of the classic Robert Redford thriller Three Days of the Condor were stuck in a stick-y situation: they had to shoot a movie set in the winter while there were still leaves on the trees. You won’t be-leaf how they handled it. pic.twitter.com/uQK0Ha4O5g — Hollywood Suite (@hollywoodsuite) March 24, 2018



Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y próspero.

El galán de pelo despeinado y pecoso hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el western «Butch Cassidy y el niño» (1969).

"I probably had more fun making that film then any other film I've made."~Robert Redford on #ButchCassidyAndTheSundanceKid pic.twitter.com/Z2YGJVAb4z — Robert Redford Daily (@BobRedfordDaily) January 29, 2018

Traducción: «Probablemente me divertí más haciendo esa película que cualquier otra que haya hecho»~Robert Redford en #ButchCassidyAndTheSundanceKid».

—-

Además, actuó en otros grandes clásicos como «El golpe» (1973) y «Todos los hombres del presidente» (1976). Después de 20 años como actor, continuó en el cine detrás de la cámara, convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Con el carisma que siempre lo caracterizó, Redford siempre se preocupó porque sus películas tuvieran peso cultural y tocó temas tan serios y relevantes como el duelo y la corrupción política. Entre sus cintas más destacadas se encuentran ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (‘Dos hombres y un destino’, en España) de 1969, ‘All the President’s Men’ (‘Todos los hombres del presidente’) de 1976 y ‘The Sting’ (‘El golpe’), por la que en 1973 recibió su primera y única nominación al Oscar como actor y ‘Brubaker’, drama carcelario de 1980.

Por décadas, fue uno de los protagonistas predilectos de Hollywood y apareció en dramas, comedias e incluso ‘thrillers’. Sin embargo, a los 40 años decidió dedicarse a la dirección cinematográfica. Su primera película, ‘Ordinary People’ (‘Gente corriente’, en España y ‘Gente como uno’, en Latinoamérica), obtuvo en 1980 cuatro premios Oscar, entre ellos el de mejor película y uno para Redford como mejor director.

Fuera de la pantalla, Redford promovió causas ambientales. Se mudó a Utah en 1961, desde donde lideró esfuerzos para preservar el paisaje natural del estado y el oeste estadounidense. Por otro lado, su pasión por el arte cinematográfico lo impulsó a fundar en 1981 el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro, dedicada a cultivar nuevas voces cinematográficas.

En 1984, se hizo cargo de un festival de cine en Utah que se encontraba en dificultades que, años después, se conocería como el Festival de Cine de Sundance, que, hasta hoy, se considera una importante vitrina para los nuevos talentos y el cine independiente y emergente, fuera del sistema hollywoodense. Directores como Quentin Tarantino, James Wan, Darren Aronofsky, Robert Rodriguez, Chloé Zhao, entre otros, tomaron impulso en Sundance al principio de sus carreras.

"We both began from the theater in NY & we came 2 our place in the industry via craft. So it was easy 2 act w/ Morgan."~RR #AnUnfinishedLife pic.twitter.com/s7QHgRulz2 — Robert Redford Daily (@BobRedfordDaily) October 31, 2017

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador de una importante empresa petrolera. Redford fue en su juventud una estrella del béisbol universitario, lo que le permitió obtener una beca en la Universidad de Colorado.

Sin embargo, pronto abandonó el deporte y se empleó en los campos petrolíferos de California para costearse un viaje a Europa. De regreso a Estados Unidos se inscribió en la American Academy of Dramatic Arty y en 1962 logró su primer papel en el filme ‘War Hunt’, de Denis Sanders.

Desde su primera aparición televisiva, con 24 años, Redford luchó sin descanso para quitarse la etiqueta de ‘guapo’ a través de un trabajo serio y comprometido como actor y director, pero la adoración por su belleza lo acompañó hasta el final. (Con información de RT y DW).