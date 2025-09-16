Trump afirma que fueron tres las «narcolanchas» atacadas en el Caribe

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que las fuerzas militares de su país han atacado tres barcos como parte del despliegue que mantienen desde agosto en el Caribe.

Aunque el mandatario ha mostrado los videos de dos bombardeos a supuestas embarcaciones con droga, que atribuye Venezuela, sostiene que los ataques han sido contra tres botes.

«En realidad derribamos tres barcos, no dos. Pero viste dos», manifestó sin mostrar imágenes nuevas.

El pasado lunes, el mandatario informó a los medios que fuerzas de su país realizaron un «segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas […] en el área de responsabilidad del Comando Sur». En su reporte no detalló las coordenadas ni el lugar exacto donde se habría realizado la operación marítima.

Según afirmó en su red Truth Social, «el ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a estadounidenses!), con destino a EE.UU.».

Este martes, Trump también envió un mensaje al régimen de Venezuela, en medio de la escalada de acciones militares norteamericanas en el Caribe sur.

«Lo diría de inmediato: dejen de enviar el Tren Aragua a EE.UU. Dejen de enviar drogas a EE.UU.», aseveró el mandatario.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó este martes un mensaje al Gobierno de Venezuela, en medio de la escalada de acciones militares norteamericanas en el Caribe sur. pic.twitter.com/qH861Q9Nc1 — RT en Español (@ActualidadRT) September 16, 2025

El ataque anterior

A principios de mes, también desde la Casa Blanca, Trump anunció que habían atacado un «barco con drogas» que aseguró había zarpado de Venezuela en el que supuestamente fueron asesinadas 11 personas. Sin embargo, Caracas cuestionó la veracidad de esta información, por la falta de detalles, y denunció que podría haberse cometido una ejecución extrajudicial y la violación de distintos tratados y acuerdos internacionales.

La víspera, en una rueda de prensa internacional, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ratificó que el despliegue militar que realiza EE.UU. desde agosto en las costas del Caribe busca «entrar y apoderarse de Venezuela», deponerlo y «apoderarse de la inmensa riqueza petrolera y gasífera» del país suramericano.

Asimismo, advirtió que estas operaciones militares en aguas caribeñas pueden «derivar en cualquier cosa», incluso en una «una gran guerra en el Caribe» para conseguir «un cambio de régimen».

El fin de semana, una embarcación pesquera venezolana fue interceptada por un destructor estadounidense en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país caribeño. Los tripulantes permanecieron detenidos por más de ocho horas, lo que provocó el rechazo unánime de Caracas, que calificó el hecho como un «asalto ilegal» y como una acción para «propiciar un episodio que pudiera justificar una agresión contra Venezuela».

La Administración de Trump ha elevado su tono beligerante contra Caracas desde el pasado mes de agosto, cuando medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga.

Maduro ha dicho que entre ambos países no hay tensiones sino que existe una «agresión en camino de carácter militar».

En medio de este conflicto latente, el presidente venezolano confirmó que las comunicaciones con Washington están «desechas». (Información RT).