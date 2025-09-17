    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 18 y viernes 19 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:


    Jueves 18 de septiembre de 2025

    Engativá

    San Ignacio
    De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 82 Este a la Carrera 86
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Modelia
    De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Yomasa Norte, Monteblanco, Gran Yomasa
    De la Carrera 14R a la Avenida Carrera 14, entre la Calle 96N Sur a la Calle 91 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Bosa

    Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón
    De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C
    De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis
    De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88
    De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H
    De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C
    De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C

    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usme

    Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental, Amapolas
    De la Calle 30 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 18 Este
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    —-
    Viernes 19 de septiembre de 2025
    —-

    Fontibón

    Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector
    De la Carrera 86 a la Carrera 96 entre Calle 19A a la Calle 22
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Municipio La Calera

    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

