Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 18 y viernes 19 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—

Jueves 18 de septiembre de 2025

—

Engativá

San Ignacio

De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 82 Este a la Carrera 86

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Modelia

De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Usme

Yomasa Norte, Monteblanco, Gran Yomasa

De la Carrera 14R a la Avenida Carrera 14, entre la Calle 96N Sur a la Calle 91 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón

De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C

De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis

De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88

De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H

De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C

De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usme

Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental, Amapolas

De la Calle 30 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 18 Este

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

—-

Viernes 19 de septiembre de 2025

—-

Fontibón

Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector

De la Carrera 86 a la Carrera 96 entre Calle 19A a la Calle 22

8:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Municipio La Calera

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.