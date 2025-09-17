Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 18 y viernes 19 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—
Jueves 18 de septiembre de 2025
—
Engativá
San Ignacio
De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 82 Este a la Carrera 86
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Modelia
De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usme
Yomasa Norte, Monteblanco, Gran Yomasa
De la Carrera 14R a la Avenida Carrera 14, entre la Calle 96N Sur a la Calle 91 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón
De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C
De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis
De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H
De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C
De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usme
Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental, Amapolas
De la Calle 30 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 18 Este
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
—-
Viernes 19 de septiembre de 2025
—-
Fontibón
Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector
De la Carrera 86 a la Carrera 96 entre Calle 19A a la Calle 22
8:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Municipio La Calera
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.