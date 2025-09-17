    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 17 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 8661 – La 5ta 6 – Tarde 0576 – La 5ta 4

    Culona
    Día 9513 – Noche

    Astro Sol
    2973 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    3477 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 2056 – La 5ta 0 – Noche 9508

    Chontico
    Día 4170 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 8601 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 9742 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 659 – Noche

    Play Four
    Día 2292 – Noche

    Samán
    Día 1447

    Caribeña
    Día 4500 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 8047 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 2243 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2594 – La 5ta 7 – Tarde 1127 – La 5ta 6

