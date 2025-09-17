Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 17 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8661 – La 5ta 6 – Tarde 0576 – La 5ta 4
Culona
Día 9513 – Noche
Astro Sol
2973 – Signo Aries
Pijao de Oro
3477 – La 5ta 6
Paisita
Día 2056 – La 5ta 0 – Noche 9508
Chontico
Día 4170 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 8601 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 9742 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 659 – Noche
Play Four
Día 2292 – Noche
Samán
Día 1447
Caribeña
Día 4500 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 8047 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 2243 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 2594 – La 5ta 7 – Tarde 1127 – La 5ta 6