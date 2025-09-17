EE.UU: Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk podría recibir pena de muerte

–Tyler Robinson, el joven acusado de matar de un disparo al activista conservador Charlie Kirk, fue acusado formalmente por las autoridades de asesinato agravado, entre otros cargos, y podría ser condenado a la pena capital. En una conferencia de prensa, Jeffrey Gray, el fiscal responsable del caso, adelantó que pedirá la pena de muerte para el sospechoso, además de hacer nuevas revelaciones sobre los aparentes motivos detrás del crimen.

De hecho, según la legislación del estado de Utah, donde se lleva a cabo el proceso judicial, este delito puede conllevar la sentencia de muerte, para la cual existen dos métodos de ejecución: inyección letal y fusilamiento (a petición del condenado).

El fiscal Jeff Gray, quien solicitó tal castigo para el joven, aseveró que toma la decisión basándose «únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del delito».

En una grabación quedó registrado el momento en el que Tyler Robinson, se entera de que la Fiscalía pedirá la pena de muerte para él:

#ATENCIÓN | Fiscal solicita pena de muerte para el asesino del activista Charlie Kirk El motivo detrás del crimen ?https://t.co/ZlZj1AlASB pic.twitter.com/fxKRKGtsNg — RT en Español (@ActualidadRT) September 17, 2025

El fiscal Gray describió una serie de pruebas que a su juicio vinculan a Robinson con el asesinato de Kirk: mensajes de texto entre Robinson y su compañero de piso, entrevistas con la familia del sospechoso y pruebas físicas que, según él, se recogieron en el lugar del tiroteo y en otros lugares relevantes.

Gray indicó que, cuando los padres de Robinson le preguntaron a su hijo qué lo llevó a perpetrar el crimen, el joven de 22 años explicó: «Hay demasiada maldad en Charlie Kirk» y complementó: «Difunde demasiado odio». Los padres posteriormente persuadieron al joven para que se entregara a las autoridades por medio de un amigo de la familia, un ayudante de ‘sheriff’ retirado, señaló el fiscal general.

En la misma conferencia, el fiscal compartió una conversación entre el sospechoso y su pareja en la que Robinson supuestamente reveló que debía matar al activista político cuando se le presentara la oportunidad. «Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden superar», dijo Robinson según las palabras del fiscal.

Anteriormente, The Washington Post informó, citando a sus fuentes, que el acusado también confesó el crimen a sus amigos en un chat antes su detención. «Hola a todos, les tengo malas noticias», decía un mensaje de la cuenta de Robinson en la plataforma Discord. «Fui yo ayer en la Universidad del Valle de Utah. Lo siento mucho», agregaba el mensaje, enviado el jueves a las 19:57 (hora local), dos horas antes de su detención.

No obstante, el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, aseguró previamente que Robinson no había confesado ante las autoridades ni había cooperado con la investigación desde que fue detenido.

Charlie Kirk fue alcanzado en el cuello por una bala el pasado miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano. El FBI afirmó que se trató de un «ataque selectivo».

El presidente estadounidense, Donald Trump, describió a Kirk como un «mártir de la verdad y la libertad» y culpó a la retórica de la «izquierda radical» por causar violencia política.