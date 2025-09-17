Régimen de Maduro denuncia EE.UU. por obstaculizar la actividad pesquera en sus aguas

–Una comunicación a varios organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), envió el régimen de Nicolas Maduro denunciando el intento de EE.UU. de «obstaculizar» la actividad pesquera en el Caribe.

«Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de los EE.UU., cuando el pasado 12 de septiembre, un buque destructor de la armada estadounidense interceptó de forma ilegal al pesquero venezolano ‘Carmen Rosa’ en nuestra Zona Económica Exclusiva, reteniendo a sus 9 pescadores en una acción desproporcionada», precisa al escrito firmado por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según la denuncia, la embarcación pesquera venezolana fue interceptada por un barco estadounidense en aguas de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela. Los tripulantes permanecieron detenidos por más de ocho horas, hecho que Venezuela calificó como un «asalto ilegal».

En su comunicado de este miércoles, la vicepresidencia de Venezuela recalca que EE.UU. «en ningún momento» notificó a Caracas de la operación, como correspondía en ese procedimiento. Del mismo modo, condena que una embarcación con misiles y funcionarios fuertemente armados, abordara de manera hostil y retuviera a «nueve humildes pescadores atuneros».

«Como podrá apreciar, el uso de un buque misilístico y personal militar de comando contra una embarcación pesquera de carácter civil resulta en un acto claramente desproporcionado, que vulnera las reglas y principios que rigen las operaciones de control de la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera, así como contra los derechos humanos de los nueve trabajadores pesqueros involucrados, incluyendo sus derechos a la libertad e integridad personal», precisa la misiva.

El régimen de Nicolás Maduro defiende su larga trayectoria en el ejercicio de la pesca en las aguas del Caribe, así como una «sólida cadena de transformación y comercialización de sus productos», por lo que consideró «inaceptable» que la presencia estadounidense pretenda obstaculizar esa actividad productiva «mediante operaciones injustificadas y claramente contrarias a derecho».

Finalmente, instó a los organismos internacionales a pronunciarse para condenar «este acto de hostilidad y agresión» contra trabajadores del mar, con el objetivo de resguardar sus derechos «y el lícito ejercicio de la actividad pesquera».

El lunes pasado, Nicolás Maduro aplaudió la actitud de los trabajadores del mar, que esperaron pacientemente hasta que fueron liberados, tras la mediación de las autoridades venezolanas.

Según Maduro, la incursión armada de EE.UU. contra la embarcación de pescadores buscaba propiciar un episodio que pudiera justificar una agresión contra Venezuela. «Estaban buscando que pasara de un incidente menor a un incidente mayor, y ustedes saben que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en el ejercicio pleno de la soberanía ahí, y no ha caído en provocaciones ni vamos a caer en provocaciones», afirmó.

El incidente ocurrió el fin de semana, en el marco del despliegue estadounidense en el Caribe sur ordenado por el presidente Donald Trump hace cinco semanas.

El martes, Trump aseguró que el Ejército de su país había bombardeado tres embarcaciones que supuestamente salieron de Venezuela y transportaban drogas.

Del mismo modo, negó que hubiese «pescadores» en las aguas del Caribe, sin hacer referencia alguna al asalto de marines al barco atunero venezolano del pasado fin de semana.

Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación. (Información RT).