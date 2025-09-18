A la cárcel hombre que habría secuestrado a tres menores de edad en Bogotá

Foto: Fiscalía

En Bogotá seguimos dando resultados. La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el presunto actuar ilegal de Greiyory José Cartagena Ramos, un ciudadano venezolano señalado de captar a menores de edad con falsas ofertas laborales en México y retenerlas en su lugar de residencia en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

En el curso de la investigación se conoció que el hombre creó un perfil por redes sociales, en el que se hacía pasar como adolescente. De esta manera, habría ubicado a tres niñas y convencido de reunirse para organizar su traslado a Medellín (Antioquia) y posterior viaje a Ciudad de México.

El pasado 8 de septiembre, las víctimas, entre los 10 y 11 años, culminaron su jornada escolar y fueron a la vivienda de Cartagena Ramos, ubicada en un sector conocido como El Muelle. Allí presuntamente fueron retenidas y permanecieron encerradas en una habitación en medio de intimidaciones. Finalmente escaparon, se reencontraron con sus familiares y reportaron lo ocurrido.

El ciudadano extranjero fue detenido por unidades de la Policía de Bogotá. Un Fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de asegurados en centro carcelario.