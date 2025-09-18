Adres suspendió pagos a 23 IPS por presentar facturas sin tener instalaciones para atender a víctimas de accidentes de tránsito

–La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), suspendió pagos a 23 IPS que exigían de manera irregular que les cancelaran más de 17.000 millones de pesos sin tener instalaciones para atender a víctimas de accidentes de tránsito.

Las IPS objeto de la suspensión de los pagos están ubicadas en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca.

En una primera decisión (Resolución 0087804 de 2025), la Adres suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que radicaron más de 4.911 millones de pesos.

En segunda decisión (Resolución 0087805 de 2025), a 11 IPS se les suspendió de manera indefinida la solicitud de registro de las cuentas bancarias ante la Adres.

En cumplimiento del debido proceso, la Adres realizó ya la notificación a los representantes de dichas IPS, las cuales tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición.

La identificación de las anomalías se da gracias a auditorías realizadas por tres firmas contratadas por Adres desde el 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.

En 2024 la Adres también adoptó medidas administrativas para suspender los pagos a otras 52 IPS que han radicado cuentas por más de 70.000 millones de pesos.

Ante la gravedad de los hechos hallados, la entidad puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones por el delito de fraude o intento de fraude.

Las IPS objeto de la medida de la Adres son:

• Asclep Salud IPS SAS (Atlántico)

• Clínica San Rafael LTDA (Atlántico)

• IPS Villa Estadio SAS (Atlántico)

• Nova Salud Integral IPS (Atlántico)

• Rehabilitar de la Costa (Atlántico)

• Centro Integral de Salud San Gabriel IPS SAS (Magdalena

• Ambulancias Salud y Vida RC SAS (Valle del Cauca)

• Asociación de Emergencias Médicas SAS (Valle del Cauca)

• Equipo Prehospitalario de Cali EPC SAS (Valle del Cauca)

• Grupo Ambulancias J1 SAS (Valle del Cauca)

• Medic Servicio Médico en Casa SAS (Valle del Cauca)

• Orthopedic Jion SAS (Valle del Cauca)

• Clínica Moscati SAS (Atlántico)

• IPS Alma Salud MIA (Atlántico)

• IPS Solosalud K& SAS (Atlántico)

• Global Médica SAS (Atlántico)

• Salud Integral y Preventiva SAS (Atlántico)

• IPS Centro Clínico para la Atención Integral SAS (Atlántico)

• IPS Jasa Medica SAS (Atlántico)

• IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles SAS (Córdoba)

• Centro Médico Torresalud IPS (Córdoba)

• Famica (Magdalena)

• SaluVida (Magdalena)