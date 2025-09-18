Adres suspendió pagos a 23 IPS por presentar facturas sin tener instalaciones para atender a víctimas de accidentes de tránsito
–La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), suspendió pagos a 23 IPS que exigían de manera irregular que les cancelaran más de 17.000 millones de pesos sin tener instalaciones para atender a víctimas de accidentes de tránsito.
Las IPS objeto de la suspensión de los pagos están ubicadas en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca.
En una primera decisión (Resolución 0087804 de 2025), la Adres suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que radicaron más de 4.911 millones de pesos.
En segunda decisión (Resolución 0087805 de 2025), a 11 IPS se les suspendió de manera indefinida la solicitud de registro de las cuentas bancarias ante la Adres.
En cumplimiento del debido proceso, la Adres realizó ya la notificación a los representantes de dichas IPS, las cuales tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición.
La identificación de las anomalías se da gracias a auditorías realizadas por tres firmas contratadas por Adres desde el 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.
En 2024 la Adres también adoptó medidas administrativas para suspender los pagos a otras 52 IPS que han radicado cuentas por más de 70.000 millones de pesos.
Ante la gravedad de los hechos hallados, la entidad puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones por el delito de fraude o intento de fraude.
Las IPS objeto de la medida de la Adres son:
• Asclep Salud IPS SAS (Atlántico)
• Clínica San Rafael LTDA (Atlántico)
• IPS Villa Estadio SAS (Atlántico)
• Nova Salud Integral IPS (Atlántico)
• Rehabilitar de la Costa (Atlántico)
• Centro Integral de Salud San Gabriel IPS SAS (Magdalena
• Ambulancias Salud y Vida RC SAS (Valle del Cauca)
• Asociación de Emergencias Médicas SAS (Valle del Cauca)
• Equipo Prehospitalario de Cali EPC SAS (Valle del Cauca)
• Grupo Ambulancias J1 SAS (Valle del Cauca)
• Medic Servicio Médico en Casa SAS (Valle del Cauca)
• Orthopedic Jion SAS (Valle del Cauca)
• Clínica Moscati SAS (Atlántico)
• IPS Alma Salud MIA (Atlántico)
• IPS Solosalud K& SAS (Atlántico)
• Global Médica SAS (Atlántico)
• Salud Integral y Preventiva SAS (Atlántico)
• IPS Centro Clínico para la Atención Integral SAS (Atlántico)
• IPS Jasa Medica SAS (Atlántico)
• IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles SAS (Córdoba)
• Centro Médico Torresalud IPS (Córdoba)
• Famica (Magdalena)
• SaluVida (Magdalena)