Petro responde a Trump por descertificación y lo emplaza a hablar: «A mi no me amenace; no acepto invasiones, misiles y asesinatos»

–El presidente Gustavo Petro consideró la descertificación de EE.UU por la lucha contra el narcotráfico “una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína». Además afirmó que es «un insulto», para su vida personal, pues subrayó que «si algún líder político, después de Luis Carlos Galán, que ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo».

Las precisiones las hizo el mandatario colombiano en una alocución televisada este miércoles en la que invitó a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, a corregir ‘su política’ antidrogas y ‘hacer una guerra contra los narcotraficantes’.

“Cambie, a mí no me amenace. Aquí lo espero, si quiere. No acepto invasiones, misiles y asesinatos; acepto inteligencia, vengan aquí a hablar con inteligencia, y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales», afirmó el jefe del Estado.

“¡Venga aquí y hablemos! No es invadiendo países, no es con cruceros solamente, no es con misiles, señor, está matando jóvenes inocentes. Eso se llama asesinato. Es con inteligencia coordinada y es poniendo al campesinado y a la juventud latinoamericana del lado de la reducción, de la producción de narcóticos».

También conminó el presidente Donald Trump a que “se quite esas amistades de las mafias de la Florida y sus voceros políticos latinos y escuche a los gobernantes de América Latina que tenemos más experiencia, a esos mafiosos, amigos de la política».

El primer mandatario colombiano vinculó también a Europa en ese diálogo y aseguró que tanto a Norteamérica como el Viejo Continente “les podemos enseñar cómo se hace, y no se tiene que medir en muertos, se tiene que medir es en prosperidad de familias campesinas de Colombia, Perú, Bolivia y otros países».

En su alocución, el presidente Gustavo Petro reiteró que la guerra contra las drogas, de 50 años, fracasó porque “ustedes pusieron la sustancia como objeto de la guerra, fetiche propio del capital, y no las personas que no eran los campesinos, que no eran los policías, sino eran los narcotraficantes, muchos de los cuales viven cerca de donde usted vive, señor Trump».

?Igualmente, se refirió al modelo de erradicación voluntaria que adelanta su Gobierno, del cual aseguró que ha dado mejores resultados que la forzosa impuesta por Estados Unidos, que lo único que generó fue el aumento de los cultivos ilícitos.

Comentó que “en el 2016, año de Santos, 18.000; en el año 2017, 52.000; año 2018, 59.000; año 2019, póngale cuidado, 94.000, y el máximo: año 2020, 130.000 hectáreas forzadamente erradicadas, muchas con avionetas tirando un componente que se llama glifosato, que prohibió la Corte Constitucional, no yo. Pero si yo fuese magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, también hubiera votado por su prohibición, porque fue una medida bien tomada».

Sin embargo y en contraste con estos resultados, denunció que en 2021 los cultivos de hoja de coca aumentaron 103.257 hectáreas, equivalentes a un crecimiento del 43%.

“¿Sirvió ese forzamiento de la erradicación o ustedes se equivocaron de pe a pa (de principio a fin) con el Gobierno de Colombia, porque echó indudablemente cantidades de veneno sobre el campesinado, sobre nuestros ríos? Pero en lugar de disminuir el número de hectáreas, ustedes las aumentaron hasta llegar a 200.000, un 43% más», reiteró.

Por esta razón, aseguró que cuando asumió la Presidencia “pasamos a que crecen los cultivos ya 9%, ya no es 43, ya no es 13, es 9%, año 2023, y le agrego, año 2024, 3%. Y no erradiqué forzadamente».

El Presidente @PetroGustavo demostró con cifras reales que en 2020 se erradicaron forzadamente 130,147 hectáreas de cultivos de hoja de coca e informó que, para ese mismo año, los cultivos de hoja de coca solo bajaron de 153 a 142 mil hectáreas. "Señor, Trump, ¿no le parece que… pic.twitter.com/RR438fk8sC — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) September 18, 2025

“Yo estoy, según estas cifras, disminuyendo el crecimiento casi a cero de las hectáreas sembradas de hoja coca», aseguró. “Estoy demostrando que otro método es eficaz y de eso se trata esta intervención», porque “la erradicación forzada versus la erradicación voluntaria, que es lo que yo hago, genera muchísimos menos muertos en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional».

Petro sostuvo que las cifras confirman que la estrategia adecuada para acabar con el narcotráfico en Colombia es la erradicación voluntaria con apoyo del campesinado, trabajando mano a mano e invitándolos a convertirse en un movimiento social.

“La erradicación forzada mata policías en Colombia. Solo en estas cifras van aproximadamente más de 120 policías muertos, colombianos, y solo entre el 2011 y 2022 van aproximadamente 300 a 400 policías heridos, colombianos. En este gobierno no se ven esas cifras. Tenemos 10 heridos y 13 muertos, y esos muertos por hacerle caso a la política de los EE. UU.”, precisó.

“Hemos erradicado en mi Gobierno 25.000 hectáreas, que hoy se está viendo que siendo voluntaria la erradicación, el campesinado no va a sembrar más hectáreas como sucedió en el gobierno de Duque o la mafia no se incentiva a sembrar hectáreas y, por eso, empezamos en el primer año, segundo y tercero a detener el crecimiento y hoy está casi en 0% de crecimiento de las hojas de coca», puntualizó.

El mandatario afirmó que EE. UU. fracasó en la lucha antidrogas, pues pasaron de 3.000 muertos por sobredosis de cocaína a 100.000 muertos al año por fentanilo. “Qué está demostrando esto, señor Trump, que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó, su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico y por una sociedad que no le entrega amor a su ciudadanía”.