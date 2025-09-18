Así está la movilidad en la Vía al Llano: continúa la Fase 0 este jueves 18 de septiembre

Foto: Coviandina

¡Así está la movilidad en la Vía al Llano! En este corredor nacional se ha implementado un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), para permitir el paso de vehículos tras la habilitación de la variante con conexión a la antigua Vía al Llano, luego del deslizamiento en el kilómetro 18 en el municipio de Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina ha informado que el nuevo paso con conexión a la antigua vía tiene varias etapas. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

La Concesionaria Vial (Coviandina) ha informado que hasta tanto el Comité de Seguimiento del PMT conformado por representantes del Ministerio de Transporte, Ani, Interventoría, DITRA, secretarías de movilidad, entre otras, no autoricen el ingreso al corredor de vehículos de servicio público con destino Bogotá– Villavicencio y viceversa, continuará la FASE 0 (evacuación y movilidad local).

Según el análisis de las autoridades, la situación se presenta debido a que en estos momentos el corredor Bogotá – Villavicencio es la única vía de comunicación entre Bogotá y los Llanos Orientales que permite el paso de vehículos de carga con peso de hasta 52 toneladas más tolerancia positiva, generándose colas de aproximadamente 4 kilómetros en inmediaciones a la variante, en el sentido Bogotá – Villavicencio, y en el sentido opuesto de casi 18 km hasta el sector del Tablón. Lo anterior, dado que, por la alta pendiente de la zona, la velocidad de operación en el sitio está siendo de 5 a 10 km/h en promedio en ambos sentidos.

Reporte de Movilidad de la Vía al Llano hoy jueves 18 de septiembre

Corte 6:08 a. m.

Continúa alto tráfico vehicular con pasos alternos en la variante del K18+000, reducción de carril k39+600, paso bidireccional túneles de la nueva calzada, paso a un carril k59+350.

Atienda recomendaciones del personal. Tiempo seco.

—

Corte 5:00 a. m.

Continúa tráfico lento con pasos alternos en la variante del K18+000, reducción de carril k39+600, paso bidireccional por los túneles de la nueva calzada.

Atienda las recomendaciones del personal. Tiempo seco.