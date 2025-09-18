Bogotá celebra triunfo en Fútbol Sala en los Juegos Intercolegiados 2025

Foto: IDRD

Buenas noticias llegan desde la fase regional de los Juegos Intercolegiados, donde el equipo prejuvenil femenino de fútbol sala representando al Equipo Bogotá se alzó con el título de campeonas. Las jóvenes deportistas hacen parte del semillero de la Jornada Escolar Complementaria.

El partido decisivo fue contra la representación de Boyacá, a quienes vencieron con un marcador contundente de 6-3. La destacada actuación del equipo bogotano reflejó el trabajo, el esfuerzo y la disciplina que han venido desarrollando a través del programa.

Con este triunfo, las campeonas aseguran su cupo en la fase nacional de los Juegos Intercolegiados, que se disputará en la ciudad de Cali. Este logro representa un paso más en su camino deportivo y un motivo de orgullo para toda la comunidad educativa y deportiva de Bogotá.