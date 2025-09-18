Interceptados y capturados tras intento de hurto mediante fleteo de $ 17 millones al norte de Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá frustró el intento de fleteo o hurto y de $ 17 millones en efectivo que transportaba un ciudadano y detuvo a los presuntos responsables. Los hechos se presentaron el sector de Santa Bárbara, de la localidad de Usaquén, cuando uniformados de la Policía observaron a dos personas en motocicleta de manera sospechosa siguiendo un vehículo de alta gama.

En una rápida reacción, los policías interceptaron la motocicleta y al abordarla, uno de los sujetos abandonó a su cómplice y trató de huir, intentando disparar contra las autoridades, fue reducido y capturado. El otro hombre, quien conducía la moto, fue detenido en el lugar.

Se pudo establecer que estas personas, pretendían hurtar $ 17 millones que minutos antes había retirado un ciudadano de una entidad financiera.

De acuerdo con las autoridades, se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38. De igual manera, al verificar la motocicleta en la que se transportaban, las autoridades evidenciaron que presentaba inconsistencias en sus sistemas de identificación.

A continuación el video del operativo de seguridad llevado a cabo en la localidad de Usaquén:

Uno de los detenidos presenta una orden de judicial vigente por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de hurto calificado y agravado, fueron dejados a disposición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.