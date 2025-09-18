Contraloría revela 33 hallazgos con incidencia fiscal por $5.196 millones en auditoría a EPS Indígena del Cauca AIC

–En desarrollo de una auditoria realizada por su Delegada para el sector Salud, a la EPS Asociación Indígena del Cauca, AIC, la Contraloría General de la República, estableció 46 hallazgos, de ellos 33 con incidencia fiscal en cuantía de 5 mil 196 millones de pesos, correspondientes a recursos destinados para la prestación de servicios de salud, para la vigencia 2024.

Entre las principales irregularidades se destacan la facturación indebida de servicios, inconsistencias contables, legalizaciones tardías de anticipos y pagos sin soporte adecuado.

En 2024 AIC EPS, suscribió contratos por más de $64.509 millones con asociaciones indígenas. Sin embargo, la Contraloría encontró fallas en la ejecución y liquidación de varios de estos contratos, incluyendo uno por valor $2.126 millones, destinado al fortalecimiento del SISPI, el cual se consolidó como hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de $850.495.476 por la no amortización del anticipo (40% del valor total del contrato), lo que constituyó en el incumplimiento de la inversión de 387 actividades y 33 productos entregables.

Por otro lado, el informe destaca que tras una decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que en diciembre de 2024 revocó parcialmente la habilitación otorgada a la AIC EPS Indígena, pasó de tener 59.418 afiliados en 95 municipios a 328.038 usuarios distribuidos en 32 municipios, por lo tanto la cobertura pasó de 509.267 en régimen subsidiado y 30.151 en régimen contributivo a 308.105 usuarios del régimen subsidiado y 19.933 afiliados al régimen contributivo, presentando una disminución de 211.380 usuarios.

La Contraloría General de la República hizo un llamado a la EPS para mejorar su gestión financiera, fortalecer la planeación contractual y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos, con el objetivo de preservar la viabilidad del sistema de salud indígena y asegurar una atención digna y oportuna para sus afiliados.