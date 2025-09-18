Duque responde a Petro: «Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron»

–La descertificación de EE. UU. no es contra Colombia, es contra el Petro, advirtió el expresidente Iván Duque al refutar al jefe del Estado quien le acusó de haber erradicado en el 2020, 130.000 hectáreas de hoja de coca, de manera forzada, con víctimas de miles de familias campesinas y ¿Sabe qué sacó con eso?: La respuesta es que le sembraron unas 100.000 hectáreas más y se robaron el glifosato que era para 30.000 hectáreas más, por eso las reportaron, cuando en realidad, no fueron erradicadas». Además, Petro le indicó: «La mayor confianza de una sociedad se logra cuando su presidente no tiene nada que ver con la mafia, usted se dejó financiar de alias el «Nene»».

Frente a estos cuestionamientos, en su cuenta en X, Duque afirmó:

«Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron por desmontar los grupos manuales de erradicación, permitir el crecimiento exponencial de cultivos, llevar las incautaciones al nivel más bajo como porcentaje de la producción potencial y convertir narcos en “gestores de paz”, entre otros».

«Fue usted quien promovió el desmonte de la aspersión aérea y la eliminación de la erradicación forzosa, debilitando la lucha contra el narcotráfico», subrayó.

«Ahora le toca cosechar lo que sembró, porque entre 2018 y 2022 fuimos certificados. Dedíquese a gobernar, que le queda menos de un año, y asuma la responsabilidad de sus decisiones», complementó.

En declaración aparte, el exmandatario de Centro Democrático afirmó que «la descertificación era una crónica de una muerte anunciada», pues aseguró que en el actual gobierno no hay política antidrogas.

La descertificación del gobierno Petro en la lucha contra el narcotráfico es la crónica de una sanción anunciada, que afecta la imagen de nuestro país por cuenta de una agenda que ha empoderado al narcotráfico. pic.twitter.com/SzYeWigRth — Iván Duque ?? (@IvanDuque) September 16, 2025

En declaraciones a NTN 24, el expresidente Iván Duque advirtió que la descertificación de Colombia no es un capricho de EE. UU. «Es el resultado de una política errada: se desmontaron los grupos manuales, crecieron los cultivos ilícitos y cayeron las incautaciones. Sin retomar la aspersión y sin enfrentar al narcotráfico, será imposible revertir esta tendencia», indicó.

Duque recomendó «tranquilidad y cabeza fría: a las bajezas, altura; y a las agresiones, soluciones. En estos tres años, los grupos manuales de erradicación se redujeron a mínimos históricos, los cultivos ilícitos crecieron más de un 40% y las incautaciones, que tanto alardean, son bajas frente al crecimiento exponencial de los cultivos y la producción potencial de cocaína».

Subrayó que desde agosto de 2022, pasamos de una lucha frontal e integral contra el narcotráfico a una política de exaltar la hoja de “coca” para esparcir virus por las galaxias. Esa política “galáctica” nos ha hecho retroceder tres décadas. Colombia necesita soluciones, no más agresiones ni insultos.

De otro lado, el expresidente Iván Duque se refirió a la sentencia proferida por la JEP contra los siete excabecillas del último secretariado de las exFarc y calificó de «pueriles» las sanciones impuestas.

«El gobierno de entonces dijo que los cabecillas de las Farc no llegarían al Congreso sin pagar por sus delitos y ahí llegaron. Dijeron que habría sanciones ejemplarizantes pero alternativas, lo cual no significaría impunidad. Hoy vemos que nunca hubo cárcel, ni sanciones ejemplarizantes, ni reparación, ni verdad ni justicia efectiva que parte de la proporcionalidad entre delito y pena», precisó.

Agregó que «el país brindó un voto de confianza en la justicia transicional pero tardó casi una década para terminar en en sanciones pueriles a los cabecillas de las Farc dado que seguirán en libertad, gozando de beneficios y revictimizando a miles de personas».