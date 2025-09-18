Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este viernes 19 de septiembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este viernes 19 de septiembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—-

Viernes 19 de septiembre de 2025

—-

Fontibón

Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector

De la Carrera 86 a la Carrera 96 entre Calle 19A a la Calle 22

8:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Municipio La Calera

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.