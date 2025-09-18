    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 18 de septiembre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 18 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6335 – La 5ta 5 – Tarde 4983 – La 5ta 6

    Culona
    Día 9522 – Noche

    Astro Sol
    0522 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    3767 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 9273 – La 5ta 3 – Noche 2833

    Chontico
    Día 3913 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 2927 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 5696 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 347 – Noche

    Play Four
    Día 8450 – Noche

    Samán
    Día 2597

    Caribeña
    Día 4855 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 2054 – La 5ta 0 – Noche

    Fantástica
    Día 0630 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3925 – La 5ta 3 – Tarde 4931 – La 5ta 8

    Ariel Cabrera
