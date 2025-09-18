Resultados de las loterías y chances de este jueves 18 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 18 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6335 – La 5ta 5 – Tarde 4983 – La 5ta 6
Culona
Día 9522 – Noche
Astro Sol
0522 – Signo Leo
Pijao de Oro
3767 – La 5ta 7
Paisita
Día 9273 – La 5ta 3 – Noche 2833
Chontico
Día 3913 – La 5ta 3 – Noche
Cafeterito
Tarde 2927 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 5696 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 347 – Noche
Play Four
Día 8450 – Noche
Samán
Día 2597
Caribeña
Día 4855 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 2054 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 0630 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 3925 – La 5ta 3 – Tarde 4931 – La 5ta 8