Desmantelan red de chance ilegal en operativo en el que se lograron 10 capturas

Foto: Lotería de Bogotá

En un esfuerzo conjunto con nuestro concesionario Gelsa S.A., la Fiscalía General de la Nación y el Ejercito Nacional, el pasado 3 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un operativo judicial denominado ´El Dorado´, en el cual se lograron 10 capturas y la práctica de 3 diligencias de allanamiento, en procura de la judicialización de una organización criminal dedicada a la comercialización masiva de chance ilegal en la Plaza de Mercado de Paloquemao y otros sectores de la ciudad.

Este operativo permitió:

Identificar la existencia de un grupo delincuencial organizado conformado por más de 40 personas, dedicado a la comercialización ilegal de chance en plazas de mercado de la ciudad;

Incautar importantes sumas de dinero en efectivo, además de dispositivos electrónicos y material contable relacionado con la actividad ilícita;

Determinar que la actividad ilegal generó ingresos cercanos a $1.997 millones de pesos en el periodo comprendido entre marzo de 2024 y abril de 2025.

Finalmente en la audiencia de solicitud e imposición de medida de aseguramiento, el Juzgado 32 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario al líder, José Ricardo Castro Pacheco, y medida de aseguramiento privativa de la libertad en domicilio a los otros nueve imputados, donde fueron legalmente imputados por los delitos de Concierto para delinquir (art. 340 C.P.) y Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (art. 312 C.P.), para el líder agravado el primero de los delitos.

La Lotería de Bogotá reitera su compromiso con la legalidad y la protección de los recursos de la salud de los colombianos, por lo cual continuará participando activamente en todos los procesos penales que se adelanten contra los presuntos responsables de estas actividades ilícitas del monopolio de juegos de suerte y azar.

Agradecemos a las autoridades competentes por su labor y a la ciudadanía por su apoyo continuo en esta lucha contra la ilegalidad, por lo cual los invitamos a denunciar estos hechos en nuestros canales de denuncia:

LÍNEA ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO