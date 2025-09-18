Corte Suprema confirmó decisión del Tribunal Superior de Bogotá que otorgó la libertad al expresidente Uribe

–La Sala de Tutelas número tres de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en sala mayoritaria el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El primero de agosto, Uribe Vélez fue condenado por el juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se ordenó su detención inmediata y se le concedió la prisión domiciliaria.

Su defensa presentó tutela que fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, que en decisión del 19 de agosto de 2025 revocó el numeral cuarto del fallo en cuanto a la privación inmediata de la libertad del condenado y amparó el derecho fundamental a la libertad.

Los representantes de las víctimas y la Fiscalía impugnaron la decisión que llegó a la Sala de Casación Penal.

La Sala de Casación Penal confirmó la sentencia de tutela, consideró que, aunque el juzgado enunció un número plural de razones que constituyen el principio motivacional de la captura “una cosa es explicar y otra justificar una decisión”.

Añadió que “la verificación y comparación de las pautas desarrolladas jurisprudencialmente, por esta Sala y la Corte Constitucional, hacen posible concluir que aquella motivación resulta aparente”.

Para la Sala, no se advierte en qué consistió la razonabilidad y proporcionalidad para decidir la restricción de la libertad.

“Si el juzgado anunció la superación de un análisis de tales características no bastaba con su enunciación, debían exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que abastecieran ese estudio; por el contrario, se ofrecieron aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales exigencias, desprovistas de los fundamentos que las soportaban”, dijo la Sala.

La Corte en esta decisión ratificó lo que ha sostenido desde 2023, que para la privación de la libertad del condenado se requiere una motivación clara de las razones por las que debe ser privado de la libertad, al momento en que se profiere el sentido de fallo o al conocerse la condena.

En la providencia la Corte “ratifica el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y sobre todo la carga argumentativa que se necesita para limitarla en casos excepcionales”.

La decisión se tomó en sala mayoritaria y se presentó un salvamento de voto, el cual se sustenta en las posiciones que el magistrado ha tomado con anterioridad frente a este tipo de casos.

Estos son los fundamentos y conclusiones de la sentencia:

Puede entenderse que el despacho

judicial accionado basó la restricción de la libertad de Álvaro

Uribe Vélez en i) asegurar la preservación de la convivencia

pacífica y armónica de los ciudadanos, ii) el efecto disuasivo

e intimidatorio, para la no comisión de delitos, iii) evitar una

percepción negativa de la sociedad, iv) la confianza de la

ciudadanía en las instituciones, v) la necesidad de adoptar

una postura ejemplarizante, vi) la probabilidad de salir del

país y evadir la pena, vii) las estrategias dilatorias que se

desplegaron para impedir la instalación del juicio y viii) la

gravedad del delito, en proporción a la confianza ciudadana.

Desde un contexto de explicación, el Juzgado Cuarenta

y Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de

Bogotá, hizo presentación de un número plural de razones

que constituyen, en principio, motivación de la captura, pero

una cosa es explicar y otra justificar una decisión.

La verificación y comparación de las pautas

desarrolladas jurisprudencialmente14, por esta Sala y la

Corte Constitucional, hacen posible concluir que aquella

motivación resulta aparente.

Así es, el juzgado demandado comenzó aludiendo a la

necesidad de la medida, para terminar diciendo que se

superaba la necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Sin

embargo, no es posible establecer el sustento de esa

afirmación. No se advierte en qué consistió la razonabilidad

y proporcionalidad, para disponer la restricción de la

libertad.

Tales principios no son muletillas lingüísticas, mucho

menos palabras vacías que se puedan mencionar sin mayor

fórmula de juicio, pues responden a un estudio de

ponderación y balanceo de derechos fundamentales, por

demás, esquemático y analítico.

Si el Juzgado anunció la superación de un análisis de

tales características, no bastaba con su enunciación, debían

exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que

abastecieran ese estudio. Por el contrario, se ofrecieron

aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales

exigencias, desprovistas de los fundamentos que las

soportaban.

A su vez, tampoco se constata en qué se apoyaron las

manifestaciones genéricas, alusivas, en su mayoría, a

factores volátiles e indeterminados, como la percepción

ciudadana o la credibilidad colectiva. Se mencionaron

razones, ancladas -al parecer- en la sensación general que,

precisamente, por su ambigüedad, en la forma en que fueron

esbozadas, no constituyen un argumento tangible y, por lo

mismo, determinable.

Igualmente, no se hizo una evaluación de

circunstancias de mayor o menor punibilidad que podía

soportar el estudio de procedencia de la captura, si se quería

objetivizar el análisis. Tampoco se valoró el arraigo o factores

propios del delito, para sopesarlos con aquellos que bien

podían estimarse positivos, para el implicado.

Y si bien se destacó el comportamiento del procesado, a

lo largo de la actuación, no se precisó en qué consistieron las

maniobras dilatorias que se antepusieron a ese aspecto

favorable. Tampoco cuál era el motivo que sustentaba el

riesgo de fuga, frente a las particularidades del caso, el

estado del proceso y lo allí acontecido.

Lo que se advierte es una exposición de motivos

colocados en el mismo plano, que resultaron -todos- en contra

del accionante, sin un hilo argumental sólido y fundado.

Como si se tratara de cumplir con un rigorismo formal de

enunciación de factores y, al final, decir que, por todo ello,

era necesaria la captura.

Es por lo anterior que, sin entrar a valorar lo aseverado

por el despacho, desde su aspecto material, constatar el

acierto o no de lo expresado, ni sopesar elementos de

convicción, en favor de una u otra postura, la simple

verificación de sus razones, impone considerar que, desde el

enfoque que ha venido proponiendo esta Sala, no se superó

el estándar constitucionalmente admisible.

Esta Sala resalta que, tratándose de la motivación de la

captura, desde el sentido del fallo, no se trata, en este ni en

otros casos, de adornar la decisión, con “argumentos”

formales, gaseosos, incontrovertibles o indemostrables, sino

de ofrecer una fundamentación real que permita, a quien

pretenda debatirla, un escenario de confrontación judicial

íntegro y completo. De lo contrario, la exigencia

constitucional de motivar la privación de la libertad15 en esta

instancia, quedaría reducida a un mero formalismo que

conllevaría, simplemente, a la acumulación de palabras

inconexas entre sí, desprovistas de algún tipo de referente

objetivo.

En esta ocasión, aunque se reconoce que el despacho

accionado, no se basó simplemente en la negativa de

subrogados, las razones que se presentaron constituyen una

motivación formal y aparente, que no alcanza a desvirtuar la

regla preferente del ordenamiento penal, relacionada con la

libertad.

Ahora, conviene recordar que los artículos 295 y 296 de

la Ley 906 de 2004, encabezan el título IV, alusivo al régimen

de la libertad y su restricción, y consagran, en términos

generales, las disposiciones comunes que desarrollan ese

principio, contenido en la Constitución Política y en el Código

Adjetivo Penal16.

De ahí se derivan las pautas normativas que irradian

todo el proceso penal y que permiten ratificar el carácter

excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo

ciertos criterios y, sobre todo, la carga argumentativa que se

necesita para limitarla en casos excepcionales.

En esa medida, en un proceso que implica, entre varias

de sus consecuencias, privar de la libertad a quien es objeto

de él, su prevalencia se justifica por la inconmensurable valía

que tiene esa garantía, para con el procesado. De ahí que, en

un sistema que se precia de ser pro libertate -como es el de

tendencia acusatoria-, es necesario exigir –siempre- que la

afectación esté antecedida de una justificación suficiente y

válida, contenida en una motivación seria y fundada.

En este caso, como las razones expuestas para derruir

la regla preferente, no colmaron las exigencias

constitucionales, para la privación de la libertad, lo

procedente es el amparo en favor del accionante.

Por todo lo expuesto, y no habiendo otro tema objeto de

discusión, se confirmará el amparo del derecho a la libertad

de Álvaro Uribe Vélez.

Conclusiones.

Se ratificará la improcedencia, por falta de legitimación,

por activa, de Álvaro Jany Barbosa, tras constatarse que no

es titular de los derechos reclamados, al no ser parte ni tener

relación con el proceso penal que objeta en sede de tutela.

Además, se confirmará el amparo del derecho a la

libertad de Álvaro Uribe Vélez, tras verificarse que las

razones expuestas por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal

del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para

restringir su libertad de manera inmediata, no colman un

estándar de motivación constitucionalmente admisible.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de

Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia,

RESUELVE

Primero: CONFIRMAR el fallo impugnado.

Segundo: Remitir el expediente a la Corte

Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del

artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

Myrian Avila Roldán

Presidenta de la Sala

Diego Eugenio Corredor Beltrán

Gerson Chaverra Castro

Salvamento de voto