    • Judicial Nacional

    Corte Suprema confirmó decisión del Tribunal Superior de Bogotá que otorgó la libertad al expresidente Uribe

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Sala de Tutelas número tres de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en sala mayoritaria el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

    El primero de agosto, Uribe Vélez fue condenado por el juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se ordenó su detención inmediata y se le concedió la prisión domiciliaria.

    Su defensa presentó tutela que fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, que en decisión del 19 de agosto de 2025 revocó el numeral cuarto del fallo en cuanto a la privación inmediata de la libertad del condenado y amparó el derecho fundamental a la libertad.

    Los representantes de las víctimas y la Fiscalía impugnaron la decisión que llegó a la Sala de Casación Penal.

    La Sala de Casación Penal confirmó la sentencia de tutela, consideró que, aunque el juzgado enunció un número plural de razones que constituyen el principio motivacional de la captura “una cosa es explicar y otra justificar una decisión”.

    Añadió que “la verificación y comparación de las pautas desarrolladas jurisprudencialmente, por esta Sala y la Corte Constitucional, hacen posible concluir que aquella motivación resulta aparente”.

    Para la Sala, no se advierte en qué consistió la razonabilidad y proporcionalidad para decidir la restricción de la libertad.

    “Si el juzgado anunció la superación de un análisis de tales características no bastaba con su enunciación, debían exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que abastecieran ese estudio; por el contrario, se ofrecieron aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales exigencias, desprovistas de los fundamentos que las soportaban”, dijo la Sala.

    La Corte en esta decisión ratificó lo que ha sostenido desde 2023, que para la privación de la libertad del condenado se requiere una motivación clara de las razones por las que debe ser privado de la libertad, al momento en que se profiere el sentido de fallo o al conocerse la condena.

    En la providencia la Corte “ratifica el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y sobre todo la carga argumentativa que se necesita para limitarla en casos excepcionales”.

    La decisión se tomó en sala mayoritaria y se presentó un salvamento de voto, el cual se sustenta en las posiciones que el magistrado ha tomado con anterioridad frente a este tipo de casos.

    Estos son los fundamentos y conclusiones de la sentencia:

    Puede entenderse que el despacho
    judicial accionado basó la restricción de la libertad de Álvaro
    Uribe Vélez en i) asegurar la preservación de la convivencia
    pacífica y armónica de los ciudadanos, ii) el efecto disuasivo
    e intimidatorio, para la no comisión de delitos, iii) evitar una
    percepción negativa de la sociedad, iv) la confianza de la
    ciudadanía en las instituciones, v) la necesidad de adoptar
    una postura ejemplarizante, vi) la probabilidad de salir del
    país y evadir la pena, vii) las estrategias dilatorias que se
    desplegaron para impedir la instalación del juicio y viii) la
    gravedad del delito, en proporción a la confianza ciudadana.
    Desde un contexto de explicación, el Juzgado Cuarenta
    y Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
    Bogotá, hizo presentación de un número plural de razones
    que constituyen, en principio, motivación de la captura, pero
    una cosa es explicar y otra justificar una decisión.

    La verificación y comparación de las pautas
    desarrolladas jurisprudencialmente14, por esta Sala y la
    Corte Constitucional, hacen posible concluir que aquella
    motivación resulta aparente.
    Así es, el juzgado demandado comenzó aludiendo a la
    necesidad de la medida, para terminar diciendo que se
    superaba la necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Sin
    embargo, no es posible establecer el sustento de esa
    afirmación. No se advierte en qué consistió la razonabilidad
    y proporcionalidad, para disponer la restricción de la
    libertad.

    Tales principios no son muletillas lingüísticas, mucho
    menos palabras vacías que se puedan mencionar sin mayor
    fórmula de juicio, pues responden a un estudio de
    ponderación y balanceo de derechos fundamentales, por
    demás, esquemático y analítico.
    Si el Juzgado anunció la superación de un análisis de
    tales características, no bastaba con su enunciación, debían
    exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que
    abastecieran ese estudio. Por el contrario, se ofrecieron
    aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales
    exigencias, desprovistas de los fundamentos que las
    soportaban.

    A su vez, tampoco se constata en qué se apoyaron las
    manifestaciones genéricas, alusivas, en su mayoría, a
    factores volátiles e indeterminados, como la percepción
    ciudadana o la credibilidad colectiva. Se mencionaron
    razones, ancladas -al parecer- en la sensación general que,
    precisamente, por su ambigüedad, en la forma en que fueron
    esbozadas, no constituyen un argumento tangible y, por lo
    mismo, determinable.

    Igualmente, no se hizo una evaluación de
    circunstancias de mayor o menor punibilidad que podía
    soportar el estudio de procedencia de la captura, si se quería
    objetivizar el análisis. Tampoco se valoró el arraigo o factores
    propios del delito, para sopesarlos con aquellos que bien
    podían estimarse positivos, para el implicado.

    Y si bien se destacó el comportamiento del procesado, a
    lo largo de la actuación, no se precisó en qué consistieron las
    maniobras dilatorias que se antepusieron a ese aspecto
    favorable. Tampoco cuál era el motivo que sustentaba el
    riesgo de fuga, frente a las particularidades del caso, el
    estado del proceso y lo allí acontecido.

    Lo que se advierte es una exposición de motivos
    colocados en el mismo plano, que resultaron -todos- en contra
    del accionante, sin un hilo argumental sólido y fundado.
    Como si se tratara de cumplir con un rigorismo formal de
    enunciación de factores y, al final, decir que, por todo ello,
    era necesaria la captura.

    Es por lo anterior que, sin entrar a valorar lo aseverado
    por el despacho, desde su aspecto material, constatar el
    acierto o no de lo expresado, ni sopesar elementos de
    convicción, en favor de una u otra postura, la simple
    verificación de sus razones, impone considerar que, desde el
    enfoque que ha venido proponiendo esta Sala, no se superó
    el estándar constitucionalmente admisible.

    Esta Sala resalta que, tratándose de la motivación de la
    captura, desde el sentido del fallo, no se trata, en este ni en
    otros casos, de adornar la decisión, con “argumentos”
    formales, gaseosos, incontrovertibles o indemostrables, sino
    de ofrecer una fundamentación real que permita, a quien
    pretenda debatirla, un escenario de confrontación judicial
    íntegro y completo. De lo contrario, la exigencia
    constitucional de motivar la privación de la libertad15 en esta
    instancia, quedaría reducida a un mero formalismo que
    conllevaría, simplemente, a la acumulación de palabras
    inconexas entre sí, desprovistas de algún tipo de referente
    objetivo.

    En esta ocasión, aunque se reconoce que el despacho
    accionado, no se basó simplemente en la negativa de
    subrogados, las razones que se presentaron constituyen una
    motivación formal y aparente, que no alcanza a desvirtuar la
    regla preferente del ordenamiento penal, relacionada con la
    libertad.

    Ahora, conviene recordar que los artículos 295 y 296 de
    la Ley 906 de 2004, encabezan el título IV, alusivo al régimen
    de la libertad y su restricción, y consagran, en términos
    generales, las disposiciones comunes que desarrollan ese
    principio, contenido en la Constitución Política y en el Código
    Adjetivo Penal16.

    De ahí se derivan las pautas normativas que irradian
    todo el proceso penal y que permiten ratificar el carácter
    excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo
    ciertos criterios y, sobre todo, la carga argumentativa que se
    necesita para limitarla en casos excepcionales.

    En esa medida, en un proceso que implica, entre varias
    de sus consecuencias, privar de la libertad a quien es objeto
    de él, su prevalencia se justifica por la inconmensurable valía
    que tiene esa garantía, para con el procesado. De ahí que, en
    un sistema que se precia de ser pro libertate -como es el de
    tendencia acusatoria-, es necesario exigir –siempre- que la
    afectación esté antecedida de una justificación suficiente y
    válida, contenida en una motivación seria y fundada.

    En este caso, como las razones expuestas para derruir
    la regla preferente, no colmaron las exigencias
    constitucionales, para la privación de la libertad, lo
    procedente es el amparo en favor del accionante.

    Por todo lo expuesto, y no habiendo otro tema objeto de
    discusión, se confirmará el amparo del derecho a la libertad
    de Álvaro Uribe Vélez.

    Conclusiones.

    Se ratificará la improcedencia, por falta de legitimación,
    por activa, de Álvaro Jany Barbosa, tras constatarse que no
    es titular de los derechos reclamados, al no ser parte ni tener
    relación con el proceso penal que objeta en sede de tutela.

    Además, se confirmará el amparo del derecho a la
    libertad de Álvaro Uribe Vélez, tras verificarse que las
    razones expuestas por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal
    del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para
    restringir su libertad de manera inmediata, no colman un
    estándar de motivación constitucionalmente admisible.

    En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de
    Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte
    Suprema de Justicia,

    RESUELVE

    Primero: CONFIRMAR el fallo impugnado.
    Segundo: Remitir el expediente a la Corte
    Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del
    artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

    Notifíquese y cúmplase.

    Myrian Avila Roldán
    Presidenta de la Sala

    Diego Eugenio Corredor Beltrán

    Gerson Chaverra Castro
    Salvamento de voto

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte