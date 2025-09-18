EE.UU: Mueren tres policías cuando iban a notificar una orden de arresto

–Al menos tres policías murieron y otros dos resultaron heridos este miércoles durante un tiroteo en una comunidad rural del estado de Pensilvania (EE.UU.), informan medios locales, citando a las autoridades.

El incidente ocurrió en la localidad de North Codorus, en el condado de York, cuando los agentes se presentaron en la comunidad agrícola para efectuar una orden de arresto y fueron recibidos a tiros.

? UPDATE: FIVE officers have been shot in York County, PA after attempting to execute a warrant Their conditions range from “critical” to “grave” The suspect is believed to have died by suiclde Gov. Josh Shapiro is en route to the scene pic.twitter.com/R2Pr3C2XkF — Nick Sortor (@nicksortor) September 17, 2025

Los oficiales heridos se encuentran en estado crítico pero estable, mientras que el tirador fue abatido en el lugar, señaló el comisionado de la Policía Estatal de Pensilvania, coronel Christopher Paris, sin brindar mayores detalles del caso.

Se trata de uno de los incidentes más graves para las fuerzas de seguridad del estado desde el comienzo del siglo, informa AP. «Este es un día absolutamente trágico y devastador», declaró por su parte el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. (Información RT).