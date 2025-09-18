EE.UU también se prepara: Marines simulan asalto anfibio en el Caribe

–(Foto @Southcom). El Comando Sur de EE.UU. publicó este miércoles un sugestivo video de integrantes de la 22.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina entrenándose en las costas de Puerto Rico para un asalto anfibio, en medio de las crecientes agresiones de Washington contra Venezuela desde aguas del mar Caribe.

En el video, que deja ver entrenamientos cumplidos durante las primeras semanas de septiembre, se puede escuchar de fondo un inquietante tictac que simula el sonido apresurado de un cronómetro.

The @USMC conducted an amphibious training exercise in the Caribbean where they are deployed in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities. pic.twitter.com/5ECzADHyp7 — U.S. Southern Command (@Southcom) September 17, 2025

«El terreno desafiante y el clima tropical de Puerto Rico proporcionan un entorno ideal para que la 22º. MEU realice entrenamientos anfibios realistas y perfeccione habilidades especializadas como patrullaje, reconocimiento y técnicas de supervivencia, garantizando un alto nivel de preparación durante el despliegue avanzado», reza el comunicado de la brigada, difundido a principios de mes.

Las prácticas se iniciaron pocos días antes de que el presidente Donald Trump detallara el ataque contra una pequeña lancha con «11 narcoterroristas del Tren de Aragua», narrativa cuya veracidad ha sido rechazada por las autoridades venezolanas.

El lunes el mandatario estadounidense mostró en sus redes sociales un video de un nuevo ataque contra supuestos «narcoterroristas de Venezuela». Al día siguiente afirmó que habría un tercer bote bombardeado, aunque solo se han divulgado las imágenes de dos.

Previamente, Trump fue preguntado sobre la posibilidad de ordenar ataques al territorio de Venezuela, bajo el pretexto de la supuesta lucha antinarcóticos: «Vamos a ver qué pasa», respondió.

El pasado agosto, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación nunca sustentada de liderar un «cártel de narcotráfico».

Caracas denuncia que estas maniobras están orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de sus recursos naturales.

Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación.

Pese al aumento de las fricciones, el presidente venezolano se ha mostrado abierto al diálogo con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, siempre que no se imponga la «diplomacia de las cañoneras» de su secretario de Estado, Marco Rubio.

El Pentágono denunció a principios de septiembre que dos aviones militares venezolanos habían sobrevolado «cerca de un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales», lo que calificó de movimiento «provocador» para interferir con sus «operaciones contra el narcoterror» en la zona.

Posteriormente, Trump amenazó con derribar aviones militares venezolanos, si ponían a EE.UU. «en una posición peligrosa».

Mientras, Maduro declaró que el país pasará a la lucha armada si llega a ser objeto de agresión. En este contexto, señaló que Washington «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe». (Información RT).