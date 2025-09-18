Régimen de Venezuela inició maniobras militares en el Caribe en preparación para «un escenario de conflicto armado» por el cerco militar de EE.UU

–En preparación para «para un escenario de conflicto armado en la mar» y defender la soberanía en el Caribe ante el creciente asedio de EE.UU., el régimen de Nicolás Maduro inició maniobras marítimas y aéreas en el Caribe, confirmó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Se trata de la campaña ‘Caribe Soberano 200’, puesta en marcha ante la amenaza latente de buques, destructores y demás aparatos militares ubicados por EE.UU. en la frontera marítima de Venezuela, donde ya ha ejecutado tres ataques armados, con saldo de 14 personas asesinadas.

El plan incluye también maniobras terrestres, para la cual serán movilizados 2 mil 500 efectivos durante tres días en la isla de La Orchila, un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira, cercana a Caracas, y donde «ya ha habido preparativos» para el desarrollo de esta nueva operación.

En total, 12 buques de la Armada Bolivariana «en sus diferentes clases y tipos», 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones participan en la maniobra de campaña ‘Caribe Soberano 200’, ordenada por el presidente, Nicolás Maduro.



El titular de Defensa recordó que la región del Caribe, en 2019, ya fue escenario de un intento de violar e invadir el mar venezolano desde Puerto Rico con supuesta ayuda humanitaria. De igual forma, recordó que en 2020 se quiso, desde Colombia, hacer entrar a grupos de mercenarios con la fallida ‘Operación Gedeón’, que tenía como misión llegar al Palacio de Miraflores en Caracas, sede del Ejecutivo venezolano, para asesinar al presidente, Nicolás Maduro.

«En esta coyuntura especial, tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional para un escenario de conflicto armado en la mar y lo estamos haciendo», expresó Padrino López en una transmisión de la televisora estatal VTV.

Añadió que estas acciones militares se realizan «por la paz de Venezuela, por su independencia y por la victoria de todos los venezolanos».

«Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe para que nuestros pescadores tengan confianza, fe, en su tarea y su faena productiva de todos los días. Para que todas las actividades productivas, petroleras, gasíferas de Venezuela, se desarrollen en completa paz», señaló Padrino.

El titular de Defensa pidió «duplicar esfuerzos» militares ante un eventual escenario armado en el mar Caribe.

En ese sentido, explicó que el plan Caribe Soberano 200 es «un ejercicio bastante completo» que involucra a grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales, entre otros, así como la utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia. Igualmente, señaló que habrá un «importante despliegue de buques de la Armada», maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y un patrullaje tanto marítimo como terrestre con la participación de pescadores.

Para este operativo la FANB activó milicias especiales de pescadores, tropas élites, así como diversas embarcaciones de la Armada venezolana como buques con artillería antiaérea. Los ejercicios también son acompañados con sobrevuelos en altamar de aviones de combate Sukhoi, tanques anfibios en las costas, entre otros elementos para la defensa del territorio, dispuestos a expulsar cualquier amenaza como tropas extranjeras, mercenarios y/o delincuentes vinculados al narcotráfico internacional o planes sediciosos. (Información RT y DW).