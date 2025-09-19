Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 21 de septiembre de 2025
Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 19 al 21 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 19 al 21 de septiembre de 2025
Viernes 19 de septiembre de 2025
- 9:00 a. m. – Platón: Asamblea distrital permanente de lucha y resistencia
Secretaría Distrital de Educación
Convoca: ADE
- 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Mural conversatorio contra la impunidad y la brutalidad policial en universidades
Universidad Distrital (Ciudad Bolívar)
Convoca: Güecha Ta y Colectivo DDHH Miguel Ángel Barbosa
- 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Usmemoria el arte en defensa de la vida
Plazoleta Biblioteca Marichuela
Convoca: Bucaneros, Taller Sur, La Montaña
Sábado 20 de septiembre 2025
- 8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Actividad Comunitaria de Memoria
Parque de los Hippies
Convoca: Huerta Comunitaria Alison – “Rescatando raíces”
- 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pintada x la garantía de la vida y la seguridad de las personas trans y LGBQ+
Ministerio de Justicia
Convoca: Somos la disidencia
- 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Toma Cultural – conmemoración 5to año masacre policial 9s / Julián Fory
Colegio La Chucua (Kennedy)
Convoca: Colectivo Fory.
18, 20 y 21 de septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), no tiene conocimiento de manifestaciones o movilizaciones en Bogotá.
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.