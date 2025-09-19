Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 21 de septiembre de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 19 al 21 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 19 al 21 de septiembre de 2025

Viernes 19 de septiembre de 2025

9:00 a. m. – Platón: Asamblea distrital permanente de lucha y resistencia

Secretaría Distrital de Educación Convoca: ADE 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Mural conversatorio contra la impunidad y la brutalidad policial en universidades

Universidad Distrital (Ciudad Bolívar) Convoca: Güecha Ta y Colectivo DDHH Miguel Ángel Barbosa 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Usmemoria el arte en defensa de la vida

Sábado 20 de septiembre 2025

Plazoleta Biblioteca Marichuela Convoca: Bucaneros, Taller Sur, La Montaña Sábado 20 de septiembre 2025 8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Actividad Comunitaria de Memoria

Parque de los Hippies Convoca: Huerta Comunitaria Alison – “Rescatando raíces” 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pintada x la garantía de la vida y la seguridad de las personas trans y LGBQ+

Ministerio de Justicia Convoca: Somos la disidencia 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Toma Cultural – conmemoración 5to año masacre policial 9s / Julián Fory

Colegio La Chucua (Kennedy)

Convoca: Colectivo Fory.

18, 20 y 21 de septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), no tiene conocimiento de manifestaciones o movilizaciones en Bogotá.

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá