    Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 19 al 21 de septiembre de 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Conoce las marchas y manifestaciones en Bogotá del 17 al 21 de septiembre de 2025Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 19 al 21 de septiembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 19 al 21 de septiembre de 2025

     

    Viernes 19 de septiembre de 2025

    •  9:00 a. m. – Platón: Asamblea distrital permanente de lucha y resistencia
      Secretaría Distrital de Educación
      Convoca: ADE
    •  11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Mural conversatorio contra la impunidad y la brutalidad policial en universidades
      Universidad Distrital  (Ciudad Bolívar)
      Convoca: Güecha Ta y Colectivo DDHH Miguel Ángel Barbosa
    • 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Usmemoria el arte en defensa de la vida
      Plazoleta Biblioteca Marichuela
      Convoca: Bucaneros, Taller Sur, La Montaña
      Sábado 20 de septiembre 2025
    •  8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Actividad Comunitaria de Memoria
      Parque de los Hippies
      Convoca: Huerta Comunitaria Alison – “Rescatando raíces”
    •  11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pintada x la garantía de la vida y la seguridad de las personas trans y LGBQ+
      Ministerio de Justicia
      Convoca: Somos la disidencia
    • 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Toma Cultural – conmemoración 5to año masacre policial 9s / Julián Fory
      Colegio La Chucua (Kennedy)
      Convoca: Colectivo Fory.

    18, 20 y 21 de septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), no tiene conocimiento de manifestaciones o movilizaciones en Bogotá.

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá 

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

    Giovanni Alarcón M.
