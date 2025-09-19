Por obras del Metro hay cierre total de la calzada sur en la av. Villavicencio con carrera 85A

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para continuar la construcción del viaducto (pórticos) para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), autorizó el cierre total de la calzada sur de la avenida Villavicencio por la carrera 85A.

Estas actividades se realizarán entre las 12:30 a. m. y 03:30 a. m, por un período aproximado de dos meses.

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se describe a continuación:

Tránsito de vehículos particulares y vehículos de transporte público

Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida Villavicencio, deben usar el carril habilitado en contraflujo por la calzada norte (Mapa 1 color azul).

Quienes transitan en sentido oriente – occidente por la avenida Villavicencio, continuarán su recorrido por el carril habilitado sobre la calzada norte (Mapa 1 color rojo).

Las personas que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida Villavicencio y desean tomar la avenida Ciudad de Cali al norte, continúan transitando por el carril habilitado sobre la calzada norte (Mapa 1 color verde).

Quienes transitan en sentido sur – norte por la avenida Ciudad de Cali y desean tomar la avenida Villavicencio al oriente, deberán transitar por el carril habilitado en contraflujo sobre la calzada norte (Mapa 1 color café).



Mapa 1.

Manejo ciclistas y peatones

Los peatones y ciclistas continuarán circulando por las zonas destinadas y señalizadas para su circulación.