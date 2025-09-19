ONU: ¿Por qué fracaso una nueva resolución que pedía alto al fuego en Gaza, liberación de rehenes y entrada de ayuda humanitaria?

–El Consejo de Seguridad de la ONU no pudo aprobar este jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la Franja.

El documento, presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo (Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia), recibió el apoyo de todos los miembros permanentes (Rusia, China, Francia y Reino Unido) a excepción de Estados Unidos, lo que impidió su aprobación.

«Nuestra oposición a esta resolución no será ninguna sorpresa. No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que le benefician y que lamentablemente han encontrado eco en este consejo», apuntó la representante estadounidense, Morgan Ortagus, antes de la votación.

Ortagus insistió ante el Consejo, que hoy celebra su sesión número 10.000, que Hamás es responsable de «empezar y continuar esta guerra», que podría acabar hoy mismo si el grupo «libera a los rehenes y renuncia a las armas».

Esta no es la primera vez que el país norteamericano veta una resolución de la ONU que pide un cese de hostilidades en la Franja, algo que se ha repetido en otras cinco ocasiones desde que comenzó la guerra en Gaza, algunas de ellas bajo el gobierno del demócrata Joe Biden.

El pasado junio EE.UU. vetó una resolución que pedía exactamente lo mismo que la propuesta rechazada hoy. En concreto, los países exigían en esta resolución rechazada hoy un alto el fuego «inmediato, incondicional y permanente en Gaza» que debe ser respetado por ambas partes del conflicto, así como la liberación «inmediata, digna e internacional de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos».

Del mismo modo, solicitaban que el Gobierno de Israel levante «de inmediato y sin condiciones» todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, especialmente la procedente de Naciones Unidas y grupos humanitarios relacionados, garantizando su distribución sin riesgo a la población que la necesite.

Según las autoridades locales, la cifra total de muertos desde que inició el conflicto ya ha sobrepasado los 65.000. Este panorama empeorará la situación de los palestinos en Gaza, que se enfrentan a una aguda hambruna ante el bloqueo de la ayuda humanitaria impuesto por Israel el pasado marzo.

A finales de agosto, Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia iniciaron discusiones sobre el actual proyecto de resolución, en respuesta a la declaración oficial de hambruna en la provincia de Gaza por parte de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), respaldada por la ONU.

El proyecto advertía además del riesgo de que la hambruna se propague a las provincias de Deir El-Balah y Jan Yunis a finales de septiembre y condenaba “enérgicamente” cualquier uso de la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

Asimismo, los miembros expresaron “grave preocupación” porque Israel sigue ampliando su operación militar en Gaza y, como consecuencia de ello, se está agudizando el sufrimiento de la población civil. Pidieron que la ofensiva “se revierta de inmediato” y reafirmaron su rechazo a cualquier intento de efectuar cambios demográficos o territoriales en la Franja.

Antes de la votación, y en nombre de los 10 miembros no permanentes, la representante de Dinamarca denunció que una generación corre el riesgo de perderse no solo por la guerra, sino también por el hambre y la desesperación.

“Mientras tanto, Israel ha ampliado su operación militar en la ciudad de Gaza, lo que ha agravado aún más el sufrimiento de la población civil”, dijo Christina Markus Lassen.

“Se ha confirmado la hambruna en Gaza, no es una previsión, ni una declaración, es un hecho confirmado”, prosiguió la embajadora, pidiendo a todos los miembros que votaran a favor de la resolución y que defendieran “la responsabilidad de este Consejo en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”.

“La oposición de Estados Unidos a esta resolución no será ninguna sorpresa”, dijo por su parte la enviada especial adjunta de ese país para Oriente Medio, quien justificó el veto debido a que el proyecto “no condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse”.

Morgan Ortagus señaló que los miembros del Consejo ignoraron cuando Estados Unidos dejó claro que esta resolución era «inaceptable», y en su lugar «adoptaron una medida teatral diseñada para provocar un veto que amplía el alcance de los terroristas de Hamás y de quienes los financian y apoyan, y les da un salvavidas”.

Tras la votación, el embajador de Palestina señaló que es “profundamente lamentable y doloroso” que se haya bloqueado el proyecto de resolución, impidiendo que el Consejo de Seguridad desempeñe “el papel que le corresponde ante estas atrocidades y proteja a los civiles frente al genocidio”.

Riyad Mansour enfatizó que “millones de personas en las calles” le exigen al Consejo que recurra al capítulo siete para imponer su voluntad mediante cualquier herramienta a su alcance, con el fin de obligar a Israel a detener “el genocidio contra el pueblo palestino”.

“Así como la humanidad logró poner fin al apartheid, la humanidad logrará poner fin a esta ocupación ilegal y Palestina será libre. Y la solución de dos Estados será una realidad”, declaró Mansour.

Israel agradece a Estados Unidos vetar una resolución “sesgada”

El embajador de Israel ante la ONU agradeció a Estados Unidos “por mostrar liderazgo y convicción moral” al vetar una resolución “sesgada”.

Danny Danon señaló que el proyecto de resolución no condena la masacre del 7 de octubre, ni exige a Hamás que deponga las armas y ponga fin a su papel en Gaza.

“Esto no es fruto de la diplomacia. Es fruto de la obstrucción. No es obra de mediadores. Es obra de un cabecilla de radicales y terroristas”, denunció el representante israelí.

La votación tuvo lugar dos días después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados* dijera que Israel está cometiendo un “genocidio» en Gaza, y urgiera a Israel a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables.

La Comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, basó sus conclusiones en pesquisas exhaustivas sobre lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de este año.

Para que un proyecto de resolución pueda ser aprobado en el Consejo necesita el voto favorable de al menos nueve miembros y que ninguno de los miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, voten en contra. (Con información de DW y Naciones Unidas).