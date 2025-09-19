Disfrute de lo mejor del folclor nacional con Nicoyembe y su banda en el Teatro El Ensueño este 19 de septiembre

Foto: Idartes

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa el Teatro El Ensueño recibe a ´Nicoyembe y su banda´, uno de los más destacados exponentes de la música afrocolombiana, con una propuesta artística única que integra sonidos del Caribe y Pacífico colombiano, junto con ritmos africanos, este 19 de septiembre a las 7:30 p. m. ¡Entrada con boletería!

Su formato instrumental incorpora elementos tradicionales muy valorados por el público, como la gaita de la costa norte, la marimba de chonta y la chirimía del Pacífico, así como la marímbula africana, adaptada por las comunidades palenqueras de Colombia.

Nicoyembe nació en Quibdó, Chocó. Su incursión en el mundo artístico empezó en los Llanos Orientales, seguido de la Isla de San Andrés y por último en Bogotá. Vivió de cerca el nacimiento de agrupaciones de renombre, como el Grupo Niche y Guayacán Orquesta.

En la salsa encontró una nueva posibilidad, pero los aires del Caribe y las manifestaciones del Pacífico pudieron más y lo trajeron de vuelta a la tradición. Acompañó a Totó la Momposina en sus largos periplos por Europa.