    Hay cortes de luz en barrios de Bogotá, Chía, Cota, Funza y Soacha este sábado 20 de septiembre

    Cortes de luz en Bogotá, Chía, Cota, Funza y Soacha 20 de septiembreFoto: Enel Colombia

    Este sábado 20 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía, Cota, Funza y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 20 de septiembre de 2025

    Localidad de Fontibón

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio La Esperanza Norte.

    Localidad de Suba

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio San José Vereda Sector.

    Localidad de Sumapaz

    Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Ánimas Bajas – Barrio Las Ánimas.

    Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Auras – Barrio Las Auras.

    Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Palmas – Barrio Las Palmas.

    Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Sopas – Barrio Las Sopas.

    Municipios con cortes de luz este sábado 20 de septiembre de 2025

    Municipio de Chía, Cundinamarca

    Desde las 8:45 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la calle 12 sur a calle 14 sur entre carrera 1 a carrera 3.

    Municipio de Cota, Cundinamarca

    Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. Vereda Rozo.

    Municipio de Funza, Cundinamarca

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m. De la carrera 8 Este a carrera 10 Este entre calle 7 a calle 9.

    Municipio de Soacha – Comuna 5, Cundinamarca

    Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 4 a calle 6 entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Quintanares VI Etapa.

    Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 47 a calle 49 entre carrera 1 a carrera 6 – Barrio Zona Industrial Cazucá.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

