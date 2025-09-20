Hay cortes de luz en barrios de Bogotá, Chía, Cota, Funza y Soacha este sábado 20 de septiembre
Foto: Enel Colombia
Este sábado 20 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía, Cota, Funza y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 20 de septiembre de 2025
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio La Esperanza Norte.
Localidad de Suba
Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio San José Vereda Sector.
Localidad de Sumapaz
Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Ánimas Bajas – Barrio Las Ánimas.
Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Auras – Barrio Las Auras.
Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Palmas – Barrio Las Palmas.
Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Sopas – Barrio Las Sopas.
Municipios con cortes de luz este sábado 20 de septiembre de 2025
Municipio de Chía, Cundinamarca
Desde las 8:45 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la calle 12 sur a calle 14 sur entre carrera 1 a carrera 3.
Municipio de Cota, Cundinamarca
Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. Vereda Rozo.
Municipio de Funza, Cundinamarca
Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m. De la carrera 8 Este a carrera 10 Este entre calle 7 a calle 9.
Municipio de Soacha – Comuna 5, Cundinamarca
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 4 a calle 6 entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Quintanares VI Etapa.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 47 a calle 49 entre carrera 1 a carrera 6 – Barrio Zona Industrial Cazucá.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.