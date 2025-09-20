Hay cortes de luz en barrios de Bogotá, Chía, Cota, Funza y Soacha este sábado 20 de septiembre

Foto: Enel Colombia

Este sábado 20 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía, Cota, Funza y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 20 de septiembre de 2025

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio La Esperanza Norte.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio San José Vereda Sector.

Localidad de Sumapaz

Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Ánimas Bajas – Barrio Las Ánimas.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Auras – Barrio Las Auras.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Palmas – Barrio Las Palmas.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 p. m. Vereda Las Sopas – Barrio Las Sopas.

Municipios con cortes de luz este sábado 20 de septiembre de 2025

Municipio de Chía, Cundinamarca

Desde las 8:45 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la calle 12 sur a calle 14 sur entre carrera 1 a carrera 3.

Municipio de Cota, Cundinamarca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. Vereda Rozo.

Municipio de Funza, Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m. De la carrera 8 Este a carrera 10 Este entre calle 7 a calle 9.

Municipio de Soacha – Comuna 5, Cundinamarca

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 4 a calle 6 entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Quintanares VI Etapa.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 47 a calle 49 entre carrera 1 a carrera 6 – Barrio Zona Industrial Cazucá.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: