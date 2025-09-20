Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 20 de septiembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 20 de septiembre de 2025. ¡Toma nota!

En la madrugada, se prevé cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, salvo por algunas lloviznas de corta duración, especialmente en el costado sur y oriental de Bogotá, sobre las localidades de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.

En horas de la mañana, se prevén condiciones mayormente nubosas, con Iloviznas o lluvias ligeras intermitentes, especialmente en el norte de Bogotá, en localidades como Suba y Usaquén. Hay predomino de condiciones secas para el resto del área.