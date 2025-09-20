    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 20 de septiembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 20 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3978 – La 5ta 8 – Tarde 0151 – La 5ta 0 – Noche

    Culona
    Día 2683 – Noche

    Astro Sol
    9894 – Signo Sagitario

    Paisita
    Día 8561 – La 5ta 6 – Noche

    Chontico
    Día 1936 – La 5ta 2 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 9045 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 8582 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 191 – Noche

    Play Four
    Día 9994 – Noche

    Samán
    Día 5358

    Caribeña
    Día 5652 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 8680 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 4673 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7214 – La 5ta 8 – Tarde 3163 – La 5ta 8

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte