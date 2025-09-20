Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 20 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 20 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3978 – La 5ta 8 – Tarde 0151 – La 5ta 0 – Noche
Culona
Día 2683 – Noche
Astro Sol
9894 – Signo Sagitario
Paisita
Día 8561 – La 5ta 6 – Noche
Chontico
Día 1936 – La 5ta 2 – Noche
Cafeterito
Tarde 9045 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 8582 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 191 – Noche
Play Four
Día 9994 – Noche
Samán
Día 5358
Caribeña
Día 5652 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 8680 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 4673 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 7214 – La 5ta 8 – Tarde 3163 – La 5ta 8