    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 21 de septiembre 2025

    Diana Becerra Publicado el

    Conoce el pronóstico del clima en Bogotá domingo 21 de septiembre 2025Foto: Alcaldía de Bogotá

    En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 21 de septiembre 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

    Según en reporte del IDIGER, en la madrugada, se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

    En la mañana, se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas esporádicas.

