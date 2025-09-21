Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 21 de septiembre 2025

Foto: Alcaldía de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 21 de septiembre 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según en reporte del IDIGER, en la madrugada, se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

En la mañana, se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas esporádicas.