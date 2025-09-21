Bogotá florece con la XXII Exposición de Orquídeas: 70 años exaltando la vida

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

Hasta este 21 de septiembre, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en alianza con la Asociación Bogotana de Orquideología, realizará la XXII Exposición de Orquídeas “70 años exaltando la vida”, un evento que reúne lo mejor de la orquideología nacional e internacional y que se ha consolidado como una de las vitrinas de biodiversidad más representativas de Colombia.

Durante cuatro días, los visitantes podrán admirar más de 800 especies de orquídeas provenientes de distintas regiones del país y de colecciones internacionales. En esta edición participarán 14 expositores, entre ellos asociaciones y fundaciones dedicadas a la

conservación y divulgación de estas flores, quienes pondrán en escena su conocimiento y experiencia en torno a la riqueza natural de Colombia.

La exposición también será escenario de un juzgamiento de orquídeas, en el que expertos evaluarán las flores en diferentes categorías, reconociendo su belleza, rareza y aporte a la conservación.

La programación cultural y educativa contará con más de 60 actividades, entre ellas recorridos guiados, charlas científicas, talleres teórico-prácticos, espacios de ilustración botánica y actividades familiares, diseñadas para acercar al público al conocimiento y cuidado de estas especies.

Adicionalmente, los asistentes podrán disfrutar de un área comercial con amplia oferta de material vegetal, ideal para coleccionistas y aficionados que deseen llevarse a casa un ejemplar y aprender sobre su cultivo. La exposición contará también con carpas

comerciales y espacios gastronómicos, para complementar la experiencia de los visitantes.

Tarifas de ingreso

Niños entre 0 y 5 años no pagan entrada general.

Entrada general:

o Entre 6 y 12 años: $6.300

o Desde los 13 años en adelante: $22.000

Entrada Tropicario:

o Nacionales: $11.600

o Extranjeros: $23.200

Con este evento, el Jardín Botánico reafirma su compromiso con la conservación, la divulgación científica y la valoración cultural de las orquídeas, flores emblemáticas que exaltan la riqueza natural de Colombia. Más información y programación completa en el siguiente enlace.