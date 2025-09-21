Ocultos en una estufa pretendían enviar 21 kilos de marihuana a San Andrés

Foto: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá, en las últimas horas, logró la captura de una mujer, de 33 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los hechos se presentaron en una bodega de carga ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado.

Durante la realización de controles de seguridad por parte de los uniformados, la persona encargada del envío de una encomienda adoptó una actitud sospechosa. Ante esta situación, se procedió a verificar el contenido de una caja.

Durante el procedimiento, se hallaron ocultos en una estufa 40 paquetes rectangulares que contenían una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana. Asimismo, se pudo establecer que esta droga tenía como destino San Andrés.

La Policía de Bogotá, en lo corrido del año 2025, gracias a los diferentes controles preventivos y operativos, ha logrado incautar en Bogotá más de 7,5 toneladas de marihuana.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.