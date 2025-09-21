    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 22 y martes 23 de septiembre en Bogotá, Zipaquirá y Tocancipá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 22 y martes 23 de septiembre en Bogotá por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado:


    Lunes 22 de septiembre de 2025

    Suba

    Victoria Norte, Mazurén, Las Orquídeas
    De la Carrera 45 a la Carrera 54, entre la Calle 147A a la Calle 163B
    9:00 p.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Teusaquillo

    Parque Simón Bolívar
    De la Calle 53 a la Calle 63, entre la Carrera 60 Este a la Carrera 68
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de medidor


    Martes 23 de septiembre de 2025

    Fontibón

    Modelia, Santa Cecilia
    De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 82 a la Carrera 86
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Milenta
    De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Tunal
    De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    La Camelia
    De la Carrera 50 a la Carrera 53, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Fontibón

    Puente Grande y Brisas Aldea de Fontibón
    De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Tunjuelito

    Samoré
    De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47A Sur a la Diagonal 51A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural
    De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 97 Sur a la Calle 132 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Abastos, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3), Chucua de La Vaca, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, María Paz, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly
    De la Calle 3 a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Usme

    Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental
    De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto


    Municipios de Cundinamarca

    La Calera

    Sector Aferente Medidor de Arboreto Calera Línea de 6”, Parque Residencial La Calera
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Zipaquirá

    Vereda Tibitóc
    Barandillas (Zipaquirá)

    Tocancipá

    Praxair, Serinco,
    Renania, Central
    Termoeléctrica
    Martin del Corral,
    Entre lomas
    10:00 a.m.
    24 horas
    Prueba de estanqueidad

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

