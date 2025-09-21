Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 22 y martes 23 de septiembre en Bogotá, Zipaquirá y Tocancipá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 22 y martes 23 de septiembre en Bogotá por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado:
—
Lunes 22 de septiembre de 2025
—
Suba
Victoria Norte, Mazurén, Las Orquídeas
De la Carrera 45 a la Carrera 54, entre la Calle 147A a la Calle 163B
9:00 p.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Teusaquillo
Parque Simón Bolívar
De la Calle 53 a la Calle 63, entre la Carrera 60 Este a la Carrera 68
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de medidor
—
Martes 23 de septiembre de 2025
—
Fontibón
Modelia, Santa Cecilia
De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 82 a la Carrera 86
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Milenta
De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Tunal
De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
La Camelia
De la Carrera 50 a la Carrera 53, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Fontibón
Puente Grande y Brisas Aldea de Fontibón
De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Tunjuelito
Samoré
De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47A Sur a la Diagonal 51A Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usme
Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural
De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 97 Sur a la Calle 132 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Abastos, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3), Chucua de La Vaca, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, María Paz, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly
De la Calle 3 a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Usme
Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental
De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
—
Municipios de Cundinamarca
—
La Calera
Sector Aferente Medidor de Arboreto Calera Línea de 6”, Parque Residencial La Calera
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Zipaquirá
Vereda Tibitóc
Barandillas (Zipaquirá)
Tocancipá
Praxair, Serinco,
Renania, Central
Termoeléctrica
Martin del Corral,
Entre lomas
10:00 a.m.
24 horas
Prueba de estanqueidad
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.