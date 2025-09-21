Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 22 y martes 23 de septiembre en Bogotá, Zipaquirá y Tocancipá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 22 y martes 23 de septiembre en Bogotá por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado:

—

Lunes 22 de septiembre de 2025

—

Suba

Victoria Norte, Mazurén, Las Orquídeas

De la Carrera 45 a la Carrera 54, entre la Calle 147A a la Calle 163B

9:00 p.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Teusaquillo

Parque Simón Bolívar

De la Calle 53 a la Calle 63, entre la Carrera 60 Este a la Carrera 68

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de medidor

—

Martes 23 de septiembre de 2025

—

Fontibón

Modelia, Santa Cecilia

De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 82 a la Carrera 86

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

La Camelia

De la Carrera 50 a la Carrera 53, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Fontibón

Puente Grande y Brisas Aldea de Fontibón

De la Carrera 128 a la Carrera 138A, entre la Calle 17 a la Calle 22D

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Tunjuelito

Samoré

De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47A Sur a la Diagonal 51A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usme

Brazuelos Occidental, Desarrollo Brazuelos, Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural

De la Carrera 7 a la Carrera 17, entre la Calle 97 Sur a la Calle 132 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Abastos, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3), Chucua de La Vaca, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, María Paz, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly

De la Calle 3 a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Usme

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental

De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

—

Municipios de Cundinamarca

—

La Calera

Sector Aferente Medidor de Arboreto Calera Línea de 6”, Parque Residencial La Calera

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Zipaquirá

Vereda Tibitóc

Barandillas (Zipaquirá)

Tocancipá

Praxair, Serinco,

Renania, Central

Termoeléctrica

Martin del Corral,

Entre lomas

10:00 a.m.

24 horas

Prueba de estanqueidad

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.