Cortes de luz este lunes 22 de septiembre de 2025 en Bogotá y Mosquera

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 22 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Antonia Santos. De la calle 62 Sur a la calle 64 Sur, entre la carrera 80 a la carrera 82. Desde las 7:15 a. m. hasta la 1:00 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Barrio Olarte. De la carrera 71 a la carrera 73, entre la calle 56 Sur a la calle 58 Sur. Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Engativá

Barrio Marandú. De la carrera 111 a la carrera 113, entre la calle 64 a la calle 66. Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Barrio Sabana del Dorado. De la calle 62 a la calle 64, entre la carrera 112 a la carrera 114. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Barrio Villa Gladys. De la carrera 111 a la carrera 113, entre la calle 63 a la calle 65. Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Barrio El Minuto de Dios. De la carrera 73 a la carrera 75, entre la calle 79 a la calle 82. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Fontibón

Barrio La Laguna Fontibón. De la calle 15 a la calle 17, entre la carrera 97 a la carrera 99. Desde la 1:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Kennedy

Barrio Provivienda Occidental. De la calle 38 Sur a la calle 40 Sur, entre la carrera 71 a la carrera 73. Desde las 6:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Barrio Provivienda. De la calle 38 Sur a la calle 40 Sur, entre la carrera 71 a la carrera 73. Desde las 6:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. De la calle 39 Sur a la calle 42 Sur, entre la carrera 15 Este a la carrera 18 Este. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Santa Fe

Barrio Bosque Izquierdo. De la calle 22 a la calle 24, entre la carrera 0 Este a la carrera 2 Este. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Suba

Barrio Almirante Colón. De la calle 126 a la calle 128, entre la carrera 86 a la carrera 88. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Barrio Granada Norte. De la carrera 53 a la carrera 55, entre la calle 166 a la calle 168. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Usaquén

Barrio Verbenal San Antonio. De la carrera 8 a la carrera 12, entre la calle 186 a la calle 188. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Usme

Barrio La Regadera – Vereda El Triunfo. Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. Debido a mantenimiento programado.

Municipios de Cundinamarca

Mosquera

De calles 8 a 10 entre carreras 11 a 13. Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. – Mantenimiento programado.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.