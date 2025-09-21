Estos son los cortes de luz en Bogotá y Tocancipá para este domingo 21 de septiembre
Foto: Enel Colombia.
Este domingo 21 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Tocancipá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 21 de septiembre de 2025
Localidad de Engativá
El Minuto de Dios. De la carrera 71 a la carrera 75, entre la calle 80 a la calle 82. Desde las 8:45 a. m. y por 9 horas. Debido a mantenimiento programado.
Localidad de Fontibón
Montevideo. De la calle 18 a la calle 20, entre la carrera 67 a la carrera 69. Desde las 8:30 a. m. y por 9 horas. Debido a mantenimiento programado.
Localidad de Kennedy
María Paz. De la carrera 82 a la carrera 84, entre la calle 0 a la calle 2. Desde las 8:30 a. m. y por 8 horas y 30 minutos. Debido a mantenimiento programado.
Saucedal. De la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 34 Sur a la calle 36 Sur. Desde las 8:15 a. m. y por 8 horas y 45 minutos. Debido a mantenimiento programado.
Localidad de Puente Aranda
Comuneros. De la carrera 33 a la carrera 35, entre la calle 2 a la calle 5. Desde las 8:00 a. m. y por 9 horas. Debido a mantenimiento programado.
Tibana. De la carrera 35 a la carrera 37, entre la calle 3 a la calle 5. Desde las 8:00 a. m. y por 9 horas. Debido a mantenimiento programado.
Municipios con cortes de luz este domingo 21 de septiembre de 2025
Municipio de Tocancipá – Cundinamarca
Vereda Verganzo. Desde las 9:00 a. m. y por 8 horas. Debido a mantenimiento programado.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.