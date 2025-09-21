Estos son los cortes de luz en Bogotá y Tocancipá para este domingo 21 de septiembre

Foto: Enel Colombia.

Este domingo 21 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Tocancipá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 21 de septiembre de 2025

Localidad de Engativá

El Minuto de Dios. De la carrera 71 a la carrera 75, entre la calle 80 a la calle 82. Desde las 8:45 a. m. y por 9 horas. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Fontibón

Montevideo. De la calle 18 a la calle 20, entre la carrera 67 a la carrera 69. Desde las 8:30 a. m. y por 9 horas. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Kennedy

María Paz. De la carrera 82 a la carrera 84, entre la calle 0 a la calle 2. Desde las 8:30 a. m. y por 8 horas y 30 minutos. Debido a mantenimiento programado.

Saucedal. De la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 34 Sur a la calle 36 Sur. Desde las 8:15 a. m. y por 8 horas y 45 minutos. Debido a mantenimiento programado.

Localidad de Puente Aranda

Comuneros. De la carrera 33 a la carrera 35, entre la calle 2 a la calle 5. Desde las 8:00 a. m. y por 9 horas. Debido a mantenimiento programado.

Tibana. De la carrera 35 a la carrera 37, entre la calle 3 a la calle 5. Desde las 8:00 a. m. y por 9 horas. Debido a mantenimiento programado.

Municipios con cortes de luz este domingo 21 de septiembre de 2025

Municipio de Tocancipá – Cundinamarca

Vereda Verganzo. Desde las 9:00 a. m. y por 8 horas. Debido a mantenimiento programado.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: