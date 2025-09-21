Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo septiembre 21, 2025 -Dólar TRM $ 3,891.19 (Precio vigente 22 de septiembre) -Euro $ 4,581.90 -Bitcoin US$ 115.406,10 Tasa de Interés -DTF: 8,78% -UVR: $ 394,40 -Tasa de Usura 25,01% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,11 -Petróleo Brent US$ 62,71 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBogotá y el Reino Unido fortalecen su alianza con nuevas oportunidades de inversión y cooperación Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 22 de septiembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Judicial Capturan presunta responsable de incendio a hospital de Bolívar Iván Briceño viernes enero 29, 2010 Economía Fenomeno del Niño incrementó el precio de los alimentos Iván Briceño lunes febrero 1, 2010 Nacional Procuraduría investiga en Archipiélago de San Andrés la desaparición de cerca de 100 migrantes Ariel Cabrera miércoles diciembre 6, 2023 Nacional Servicio de agua en Manizales se reestablecerá hasta el jueves Iván Briceño domingo octubre 23, 2011