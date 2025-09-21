    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,891.19 (Precio vigente 22 de septiembre)
    -Euro $ 4,581.90
    -Bitcoin US$ 115.406,10

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,78%
    -UVR: $ 394,40
    -Tasa de Usura 25,01%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,11
    -Petróleo Brent US$ 62,71

