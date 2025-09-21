-Dólar TRM $ 3,891.19 (Precio vigente 22 de septiembre)

-Euro $ 4,581.90

-Bitcoin US$ 115.406,10

Tasa de Interés

-DTF: 8,78%

-UVR: $ 394,40

-Tasa de Usura 25,01%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,11

-Petróleo Brent US$ 62,71