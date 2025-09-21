Bogotá y el Reino Unido fortalecen su alianza con nuevas oportunidades de inversión y cooperación

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez.

En el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y el Reino Unido, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el embajador británico en Colombia, George Hodgson, encabezaron un encuentro con empresarios británicos interesados en explorar las oportunidades que ofrece la capital en sectores estratégicos.

El encuentro tuvo como propósito abrir nuevas puertas a la inversión extranjera, destacando proyectos que impulsan la competitividad de Bogotá y mejoran la calidad de vida de sus habitantes. En este espacio, el alcalde presentó iniciativas clave como el programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, que proyecta a la capital como un nodo de conectividad global, y la consolidación de la ciudad como epicentro de innovación, sostenibilidad y talento humano.

En materia de infraestructura y movilidad, se resaltaron los avances de la Línea 1 del Metro de Bogotá, con un 62% de construcción, y la próxima adjudicación de la Línea 2 del Metro en 2026. Asimismo, se presentaron proyectos de transformación urbana como la renovación de la calle 13, la Estación Metro Calle 26, y obras de gran impacto ambiental como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, el proyecto de saneamiento más importante del país. A esto se suma el Campus de Ciencia y Tecnología

“Bogotá vive una transformación histórica que abre grandes oportunidades de inversión. Nuestra ciudad cuenta con una de las fuerzas laborales mejor capacitadas de América Latina y tres de las quince mejores universidades de la región, lo que nos convierte en un polo de atracción de talento y un lugar ideal para invertir y crecer”, destacó el alcalde Galán.

La cooperación bilateral también avanza con iniciativas conjuntas como el convenio con el British Council para fortalecer la enseñanza del inglés en colegios distritales, y el programa UCAP CAI, que entre 2022 y 2025 movilizó más de 5 millones de dólares en proyectos de gobernanza energética, movilidad sostenible e igualdad de género.

Según cifras de Invest in Bogotá, entre 2021 y 2024 llegaron a la ciudad 12 proyectos de inversión británica, que representaron cerca de 70 millones de dólares y más de 550 empleos.

El embajador Hodgson invitó además a la ciudadanía a participar en el festival cultural “Un GREAT Mundo UKCOL”, que se desarrollará hasta el 21 de septiembre en la Plaza de Usaquén, con actividades gratuitas de música, cultura, educación y deporte.

Con estas acciones, Bogotá reafirma su compromiso de fortalecer los lazos con el Reino Unido y atraer inversiones que impulsen el desarrollo sostenible y el bienestar ciudadano.