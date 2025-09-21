Llega la obra ‘Al Otro Lado’ en el Teatro El Parque este 21 de septiembre

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta la obra Al Otro Lado en el Teatro El Parque, una creación de la Compañía Teatro Occidente, bajo la dirección del colectivo Alquimia Escénica. ¡Pilas entrada con costo!

La función será este domingo 21 de septiembre a las 3:00 p. m. en la carrera 5 No. 36 – 05 en Bogotá.

‘Al Otro Lado’ es una propuesta de teatro físico que explora la repetición, el loop, el canon y la simetría como recursos narrativos y visuales. La obra parte de una pregunta inquietante: ¿Por qué estoy de nuevo aquí? y confronta a personajes y espectadores con la sensación de vivir en un ciclo interminable.

A través de movimientos meticulosos, los actores invitan a reflexionar sobre la recurrencia de las acciones humanas y la forma en que la vida está marcada por repeticiones y pequeñas variaciones que la transforman.

Información de la obra

Dirección: Colectivo Alquimia Escénica

Colectivo Alquimia Escénica Fecha y hora: 21 de septiembre, 3:00 p. m.

21 de septiembre, 3:00 p. m. Lugar: Teatro El Parque – Carrera 5 No. 36-05, Bogotá

Teatro El Parque – Carrera 5 No. 36-05, Bogotá Entrada: Con costo

Una oportunidad para vivir en Bogotá un espectáculo de teatro físico contemporáneo, donde gesto, cuerpo y repetición construyen un lenguaje escénico innovador.