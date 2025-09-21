Obra del Teatro ‘Érase Una Vez… Un Pato’ este 21 de septiembre

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a disfrutar de la obra Érase Una Vez… Un Pato, de la compañía Teatro La Proa, de Cuba, que llega al Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, en Ciudad Bolívar, este 21 de septiembre.

La obra, de teatro de títeres, dirigida a toda la familia, es un canto a la autoaceptación y al reconocimiento de los verdaderos valores de la vida.

La noticia sobre la existencia de una extraña y peligrosa ave es el detonante para que el titiritero Gatillo seduzca a sus amigos el guardabosque y el biólogo y les haga interpretar la historia de un pato vanidoso e inconforme que intenta convertirse en rey. Para lograrlo, el Pato engaña a los animales que se encuentra a su paso, a quienes les roba. Al transformarse con atributos ajenos, el pato es víctima de su ambición, pierde a un posible amor y otras cosas valiosas.

Información de la obra

Escenario: Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10

Lugar: Calle 66 Bis Sur No. 18 T – 45

Tipo de entrada: Entrada libre