«Los zapatos rotos», una mirada a la nostalgia de la calle 72

Por: Carlos Martinez

Crónica emitida el 20 de febrero de 2025

Radio Santa Fé

Andrés Silva, es un lustrador o embellecedor de calzado que ha trabajado cerca de 30 años en la calle 72 con carrera 12, desde allí ha sido testigo de los cambios que ha tenido este punto del norte de Bogotá, la transformación urbana, los hábitos de los capitalinos y cómo esta actividad ha dejado de ser una necesidad para quienes por allí transitan, porque tener los zapatos brillantes eran la orden del día, «estar pulidos», como lo describe con nostalgia.

Con esta alegoría y en la voz de Armando Moreno como dice la canción»los zapatos rotos, este recio listrador a través de su narrativa, reclama la falta de seguridad y la oferta institucional del Distrito, sabe que su oficio le ha permitido sacar a sus hijos adelante y se enorgullece que han sido disciplinados, sin detenerse a mirar que pasan por la escuela pública.

Con la energía que desprende mientras lustra los zapatos de sus pocos clientes, espera seguir en adelante, porque la pandemia lo golpeó económicamente, afecto a su familia, lo llevó a la depresión, pero logró sostenerse con las ayudas que recibió del Gobierno.

Indica que en su esquina compartía espacio con cinco lustradores más, pero el negocio se fue acabando y cada uno se fue a buscar nuevas oportunidades.

Andrés advierte que quisiera disfrutar de momentos de esparcimiento, pero los recursos no le dan, sumado a las condiciones de inseguridad prefiere quedarse en su hogar o en su trabajo, ni siquiera salir por carretera por que teme que se repitan los episodios de la época de la subversión.

Finalmente, aunque poco se detiene a hablar de política, crítica los gobiernos del pasado, unos hicieron más por garantizar la seguridad del país y otros que poco aportaron al país.

Y como dirían las letras que escribió el maestro Willie Colón y llevada a la magistral interpretación del más grande del género de la salsa Héctor lavoe, Andrés espera que con los años que le falta su suerte le cambie.