Conozca los cierres y desvíos por Expedición Bodytech Bogotá 2025 en Bogotá este domingo 21 de septiembre
Foto: https://eventos.bodytech.co/eventos página Bodytech
Para llevar a cabo la actividad recreo-deportiva Expedición Bodytech Bogotá 2025, el próximo domingo 21 de septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales:
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Carrera 66 (calzada oriental) entre calle 24A y avenida calle 26, carril oriental, 08:00 a. m. del 20 de septiembre de 2025 a 04:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Carrera 66 (calzada oriental) entre calle 24A y avenida calle 26, total, 04:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 12:30 p. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Carrera 66 (calzada oriental) entre calle 24A y avenida calle 26, carril oriental, 12:30 p. m. del 21 de septiembre de 2025 a 18:00 p. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 por avenida carrera 60 (entre calzadas – sin conectantes), total, 08:00 p. m. del 20 de septiembre de 2025 a 01:00 p. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50, total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 11:30 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Carrera 59 entre avenida calle 26 y calle 24A, total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Carrera 57 entre avenida calle 26 y calle 24A, total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Carrera 54 entre avenida calle 26 y calle 24A, total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Carrera 52 entre avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 24A, total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:15 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Carrera 51 entre avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 24A, total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:15 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Calle 24A (calzada norte y sur) entre avenida carrera 50 y avenida carrera 54, total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Calle 24A (calzada norte) entre avenida carrera 54 y avenida carrera 60, total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 08:30 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Calzada norte avenida calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera 52 y avenida carrera 50, un carril (carril norte), 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:25 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Calzada Occidental de la avenida carrera 50 entre avenida calle 53 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza), total, 07:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 11:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Calzada norte de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50, total, 08:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:45 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50, total, 08:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:45 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Avenida carrera 60 (calzada oriental y occidental) entre la avenida calle 26 y la avenida calle 63, total, 08:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 10:30 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
- Avenida calle 53 (calzada norte y sur) entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A , total, 08:00 a. m. del 21 de septiembre de 2025 a 10:30 a. m. del 21 de septiembre de 2025.
Recorrido 3K: La carrera inicia en la avenida calle 26 (calzada de servicio sur) – carrera 59 al sur – calle 24A (calzada norte) al occidente – retorno a la altura de la avenida carrera 60 – calle 24A (calzada sur) al oriente – cambio de calzada a la altura de la carrera 59 – calle 24A (calzada norte) al oriente – carrera 52 al sur – avenida calle 24 (avenida La esperanza – carril norte calzada norte) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al norte – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al occidente, plazoleta alfiles lugar donde termina el Recorrido.
Recorrido 6K: La carrera inicia en la plazoleta alfiles – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – calle 24B al occidente – carrera 51 al sur – calle 24A (calzada norte) al occidente – carrera 54 al sur – calle 24A (calzada sur) al oriente– carrera 52 al sur – avenida calle 24 (avenida La Esperanza – carril norte de la calzada norte) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al norte – calle 44 (calzada norte) al occidente – retorno a la altura de la carrera 54 – calle 44 (calzada sur) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al occidente, plazoleta alfiles lugar donde termina el Recorrido.
Recorrido 12K: La carrera inicia en la plazoleta alfiles – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – calle 24B al occidente – carrera 51 al sur – calle 24A (calzada norte) al occidente – carrera 54 al sur – calle 24A (calzada sur) al oriente– carrera 52 al sur – avenida calle 24 (avenida La Esperanza – carril norte de la calzada norte) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al norte – retorno al sur a la altura de la avenida calle 45 – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – calle 44 (calzada norte) al occidente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte – retorno a la altura de la avenida calle 63 – avenida carrera 60 (calzada oriental) al sur – calle 56 al oriente – avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur – avenida calle 53 (calzada norte) al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 66A – avenida calle 53 (calzada sur) al oriente – avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur – calle 42 al oriente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte – calle 44 (calzada sur) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al occidente, plazoleta alfiles lugar donde termina el Recorrido. (Mapa 1).
Desvíos autorizados
? Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 60, podrán tomar la avenida calle 63 al oriente – avenida NQS al sur. (Ver Mapa 2).
? Las personas que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63 y deseen tomar la avenida carrera 60 al sur, deberán continuar por la avenida calle 63 al occidente – avenida carrera 70 (avenida Rojas) al sur o avenida Boyacá al sur. (Ver Mapa 3).
? Quienes transiten en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 53 al oriente, deberán tomar la avenida calle 63 al Oriente. (Ver Mapa 4).
? Las personas que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 53, deberán tomar la avenida carrera 60 al norte – Transversal 59A al norte y avenida calle 63 al Occidente. (Ver Mapa 5).
? Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 50, deberán tomar la avenida calle 53 al Occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 54 – avenida calle 53 al Oriente – avenida NQS al sur. (Ver Mapa 6).
? Las personas que circulen por la avenida calle 26 en sentido oriente – occidente y desean tomar la avenida carrera 50 al sur, deberán continuar por la avenida calle 26 al Occidente y avenida carrera 68 al sur. (Ver Mapa 7).
? Quienes se movilicen por la avenida calle 26 en sentido oriente – occidente y deseen tomar la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar por la avenida calle 26 al occidente – Carera 66A al norte – calle 42 al occidente y avenida carrera 68 al norte. (Ver Mapa 8).